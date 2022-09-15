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考上台大森林！開學一周新生妹「想休學了」　學長勸：快逃

一名女大生透露，自己今年考上台大森林系，但開學一個禮拜，發現好像和自己想像中有落差，因此有了轉科系的念頭。（圖／報系資料照）

▲一名女大生透露，自己今年考上台大森林系，但開學一個禮拜，發現好像和自己想像中有落差，因此有了轉科系的念頭。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

一名女大生透露，自己今年考上台大森林系，但開學一個禮拜，發現好像和自己想像中有落差，因此有了轉科系的念頭，但因為自己成績差，要轉系很難，但轉學又擔心其他學校的名號沒有台大響亮，讓她直呼「我只讀一個禮拜就想休學，我好想家」。貼文曝光後，不少網友替她加油打氣，但也有同系學長指出，除非真的很喜歡森林系，不然能逃就逃。

一名女大生在論壇《Dcard》PO文表示，自己今年考進台大森林環境暨資源學系，但開學讀了一個禮拜後，發現與自己想像有落差，因為相較植物，自己還是比較喜歡動物，因此有了轉系的念頭，「但我的成績真的很差，以我的分數轉系是不行的」，她表示自己微積分一點也聽不懂，「普通植物科學」這門課是用英文教學，也讓她相當痛苦，崩潰喊「真的超級怕被退學。」

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原PO也分享，同宿舍的室友都很努力念書，「每天起床都看到她們在讀，要睡覺的時候她們還在讀，還有爆了學分才退選，讀書氛圍很好但壓力真的好大。」她表示自己考進了台大很開心，但很怕讀了一個自己不喜歡的科系，結果4年後什麼也不是，「想轉去別的大學，但名字好像沒那麽響，而且要向國外發展比台大還難」，讓她相當迷惘，直呼「好想家，我抗壓力真的很差，也不獨立，只讀一個禮拜想退的心都有了」。

貼文曝光後，不少台大生留言替她加油打氣，「加油！慢慢調整、適應，把狀況弄好再來思考自己要什麼，這樣會比較有好想法」、「學校有微積分等基礎課程的課外協助，可以查看看」、「其實每個科系進去都跟自己想的不太一樣，我相信你很快就會走出這個摸索期的，有時候只是一時沒找到方向而已」；不過有一名和原PO同系所的男網友留言表示，森林系讀久了會發現課程關聯性很差，「所以不是真愛，能逃的趕快逃啊」。

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