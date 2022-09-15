網傳蔡英文堂弟成立「大日本帝國」　總統府報案：離譜至極的假訊息

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期有社群網站瘋傳，總統蔡英文的堂弟蔡世能在桃園成立「大日本帝國重建政府」，引發熱議，對此，總統府澄清，這是一則離譜至極的假訊息，蔡總統跟這位蔡世能並沒有任何親戚關係，對於變造的不實訊息，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，總統府再次呼籲各界，遇到可疑訊息應多加查證。

蔡世能自稱內閣總理大臣，與幹部等於2014年成立「大日本帝國重建政府」自稱有聯合國立案。以台灣是被中華民國佔領，根據日內瓦公約，被佔領地的人民不需要納稅、服兵役等理由，招募會員。

而從2019年，就有網路訊息瘋傳蔡世能是蔡英文堂弟，內容更批蔡「真不知道現在自己的國家是日本還是中華民國？」，當時相關資訊查核機構、蔡世能都有澄清與蔡英文無親戚關係，而近期相關議題又開始在部分社群網站瘋傳。

對此，總統府發言人張惇涵15日表示，這又是一則離譜至極的假訊息，蔡總統跟這位蔡世能並沒有任何親戚關係，相關媒體報導中，也並未提及蔡世能是蔡總統的堂弟。

張惇涵指出，對於變造的不實訊息，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，總統府再次呼籲各界，遇到可疑訊息應多加查證，切勿以訛傳訛、切勿轉傳錯假訊息，也期盼謠言止於智者。