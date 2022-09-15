游錫堃：台灣是防堵威權擴張第一線　盼全球採取必要行動

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）於美東時間13、14日在美國華府召開年度峰會，立法院長游錫堃受邀以預錄影片致詞。游強調，台灣是防堵共產威權勢力擴張的第一線，歡迎IPAC到台灣開年會，與我國國會議員更進一步交流，相信當所有熱愛民主人權、遵守國際秩序的國家團結站在一起時，縱然中國再強大也無法撼動。

IPAC的發起人、英國國會議員前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）今天也轉發游錫堃推特，表達對於邀約和大氣的感謝之意。

游錫堃致詞時表示，近年來國際民主版圖有縮小的現象，令人感到憂心，根據自由之家公布的《2022年全球自由報告》，有60個國家呈現民主衰落狀況，全球更有38%人口住在不自由國家，尤其中國在經濟崛起後，不斷對內壓迫，對外擴張，例如中國軍機繞台、以一帶一路政策掠奪他國資源、南海島礁軍事化，嚴重威脅印太地區的和平與穩定，此時全球應正視中國對全球自由民主所造成的威脅，並且應該一起採取必要的行動。

游錫堃說，IPAC自2020年6月4日成立以來，不斷地擴大自由民主網路，現在會員已有來自全球26個國家及歐洲議會等共241位國會議員，感謝聯盟成立迄今曾多次聲援台灣、支持立陶宛與台灣發展關係、力挺台灣參與世界衛生大會，並關切中國對台灣的軍事威脅。

游錫堃期盼，當所有熱愛民主人權、遵守國際秩序的國家團結站在一起時，縱然中國再強大也無法撼動，台灣是防堵共產威權勢力擴張的第一線，歡迎IPAC到台灣開年會，與我國國會議員更進一步交流，台灣也會持續與各民主同盟國站在一起，並肩作戰，對抗威權，守護國際的和平與穩定。