遭控擋工商界買疫苗　薛瑞元開酸：一直有人作夢、編故事

▲遭控擋工商界買疫苗，薛瑞元火速回應。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨團今早召開記者會，稱去年工商協進會有意捐贈250萬劑的BNT疫苗，卻被衛福部長薛瑞元跟行政院副院長沈榮津搓掉。薛瑞元中午親上火線召開記者會回應，強調自己沒有見過工商協進會理事長、秘書長，怎麼去阻擋購買疫苗？這完全是一場夢。他也開酸，最近一直有人作夢、一直編故事出來，要去面對回應，說實話是滿累的一件事情。

國民黨團總召曾銘宗指出，去年6月期間工商協進會想要捐贈疫苗，6月15日他協助洽詢衛福部企業輸入疫苗條件流程，6月17日他安排工商協進會秘書長范良棟去見薛瑞元請教細節，當時衛福部國會聯絡人回覆，薛瑞元知道這件事，隔天他再打電話問安排沒，對方沒接，所以他簡訊問說薛瑞元一直沒給時間，麻煩確認，但之後就沒下文，到了6月19日，林伯豐就接到沈榮津電話，說不要為工商協進會找麻煩，不要為政府找麻煩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛瑞元今午於衛福部臨時召開記者會，開口就分享起自己的小故事，前幾天晚上睡到一半，突然被老婆一腳踢醒，連忙詢問老婆為何生氣，沒想到老婆說，夢到和薛瑞元一起去爬山，結果跌落到山路邊小斜坡，薛瑞元竟然自己往前走，她就驚醒過來，而且責備他「為什麼你都不理我就自己往前走」、「現在我記憶非常清楚，你要給我一個交代」。

薛瑞元接著開酸，「今天又遇到有人作夢，不知道媽祖婆、王爺公又對誰托夢？說到我去阻擋工商協進會購買疫苗」。薛瑞元指出，工商協進會理事長、秘書長，他都沒有見過一面，怎麼去阻擋購買疫苗，這完全是一場夢。他也說，「對於這種夢境也不是第一次，一直作夢、一直有故事出來要面對回應，說實話是滿累的一件事情」。

▲遭控阻擋工商界買疫苗，薛瑞元出示公文喊冤。（圖／衛福部提供）

國民黨團也拿出衛福部公文作為阻擋疫苗證據，薛瑞元更是不客氣得說，自己大學聯考國文只有80~90分，程度可能不好，看整篇看下來根本沒有去阻擋購買疫苗，反而公文有一段提到：

「各界熱心引進國外疫苗的建議及申請案件，蘇院長已責成相關單位建立服務窗口，企業部分統由經濟部王美花部長負責，民間圈體部分統由內政部陳宗彥次長負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務。」

薛瑞元說，「我國文程度不好，無法理解這是阻擋企業界購買疫苗，我想被指名要出來面對，我就出來面對，和各位做此說明，我本人絕對沒有擋疫苗採購，衛福部也沒有阻擋工商團體對疫苗採購」。

至於被點名薛瑞元已知此事，之後就沒下文也未安排見面。薛瑞元則回應，確實有同仁告知國民黨團曾銘宗委員提到工商協進會有人要來見他，「我回答好，意思就是約時間，但後來就沒有進一步約時間」，這個事情沒有實現，這些人不管是誰他都沒有見到，不可能去談疫苗怎樣。