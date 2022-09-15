為離婚伴侶和子女解心結　台灣家族系統排列協會南投辦講座

▲台灣家族系統排列協會將在南投縣立圖書館辦理「在排列場域中釋放家庭創傷」親職講座。（圖／台灣家族系統排列協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為推廣閱讀與增進民眾心理健康觀念，南投縣文化局與台灣家族系統排列協會，辦理「在排列場域中釋放家庭創傷」親職講座，並邀請協會創會理事長遇真，分享家族系統排列方法，透過系統的重整、歸位，找出問題核心，以尋獲更富創造性的方法來面對問題，進而導向夫妻（伴侶）雙方和解及家庭系統和諧的目的，減少因離婚造成自己或子女的傷害。

該協會指出，創會理事長遇真為國家高考合格社工師，曾赴奧地利與德國，接受德國心理治療大師海寧格指導，學習「家族系統排列」方法，取得海寧格科學中心新家族系統排列文憑，深受其中奧秘所感召，進而持續地從事靈性的助人工作，並先後擔任台灣家族系統排列協會第一、二屆理事長，現任新家族系統排列訓練課程導師暨實習督導。

協會指出，「家族系統排列」可透過系統重整、歸位，解決離婚案家在相似的問題反覆討論卻找不到出路的困境，協助離婚夫妻（伴侶）雙方看到這些固定模式如何影響目前的生活，找出自身在家族系統中的序位，以尋獲更富創造性的方法來面對問題，進而導向雙方和解及家庭系統和諧的目的，減少雙方因離婚造成對自己或子女的傷害。

協會表示，其於國內非營利組織團體中為率先以家族系統排列方法為基礎而成立，並集結各社會福利機構之社工師、諮商心理師、法院調解委員、專家教授等身心健康及助人相關專業人士，每月定期舉辦公益工作坊，以經濟弱勢民眾及家庭為對象，提供高品質的社會工作服務，已服務數千人次。

本次活動將於17日（星期六）中午1時30分，在南投縣立文化局圖書館7樓國際會議廳登場，即日起開放報名，額滿為止；協會提醒報名後若無法參加，請提早取消報名，以利開放備取名額，詳情請上南投縣文化局網站（www.nthcc.gov.tw）及圖書館粉絲專頁（https://www.facebook.com/nantoulibrary/），或以電話洽詢承辦人圖書科廖孟慧（049-2221619轉201）。