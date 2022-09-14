廚房有蛇！女照服員顧獨居翁遭眼鏡蛇咬傷　2個月不能行走

▲爺爺家有蛇！照服員顧獨居翁被70公分眼鏡蛇咬傷。（圖／台中榮總毒物科主任毛彥喬提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名40歲女照服員日前到大安區照顧80歲獨居老人，在廚房工作時左腳突然一陣刺痛，定睛看竟是被一條蛇咬傷，嚇得趕緊打119求救，急喊「爺爺家有蛇！」消防局趕到現場捕蛇，發現兇手是一條長70公分的眼鏡蛇，趕緊將女照服員送醫注射眼鏡蛇血清，撿回一命。

台中榮總毒物科主任毛彥喬指出，這名照服員先被送往地區醫院打4劑眼鏡蛇血清解毒，但隔天被咬的地方出現感染，又立刻轉診到台中榮總，再追打了4劑血清解毒劑，所幸被咬時注入的蛇毒量不大，加上照服員年紀輕，傷口沒有明顯壞死，不必開刀清創傷口。不過因血管發炎左腳腫大，得休息兩個月才能慢慢正常走路，院方也協助提供診斷證明讓女照服員申請工傷勞保給付、好好養病。

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▲毛彥喬說，眼鏡蛇為台灣常見的三大毒蛇之一，主要分布在中部地區農田、平原，屬於「居家蛇」。（圖／台中榮總毒物科主任毛彥喬提供，下同）

毛彥喬說，眼鏡蛇為台灣常見的三大毒蛇之一，屬於「居家蛇」，主要分布在中部地區農田、平原，平常喜歡吃鼠類或其他蛇類，與人類住所環境重疊性高，民眾如果在廚房、浴室內被蛇咬，9成以上都是眼鏡蛇。

毛彥喬也建議民眾，在野外或住家偏僻浴室、廚房難免會碰到蛇，除了穿雨鞋、布鞋防範，碰到蛇第一時間應該要打電話給消防員，不要刺激蛇類引發對方攻擊。