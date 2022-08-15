　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

眼鏡蛇飛官遭逆撞！酒測0.18「被退伍」　丟差再賠53.9萬公費　

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官酒駕遭記2大過，核定退伍，他不服上訴至最高行政法院吞敗確定。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民、林冠吟／台北報導

一名李姓男子於陸軍官校畢業後，隨即被分發至陸軍航空602旅擔任眼鏡蛇飛行官，未料李男卻在2018年與一名劉姓機車騎士發生車禍，被警方逮到酒駕，因此遭軍方記2大過，並認為李男「不適服現役」退伍。李男不服提行政訴訟。一審，北高行判李男敗訴後，李男再提上訴，不過最高行政法院審理後，仍判李男敗訴，全案定讞。

判決書指出，李男自陸軍官校畢業後，即在2013年起服常備軍官役，於陸軍航空602旅擔任眼鏡蛇直升機飛行官。不過李男2018年時，駕駛車輛在台中時與一名劉姓機車騎士發生擦撞，警方到場後也依規定對2人進行酒測，孰知竟發現李男酒駕！其酒測值0.18毫克，儘管未達公共危險罪標準，但仍讓李男因此吃上苦頭。

▲▼陸軍602旅眼鏡蛇直升機飛官李又佑酒駕遭記2大過，核定退伍。（圖／翻攝臉書）

▲李男（左）被核定退伍後轉往空勤總隊服務。（圖／翻攝臉書）

事件爆發後，李男除被記2大過外，也在同年遭核定不適服現役之評鑑，因此退伍。不過由於李男當初的身分為軍費生，還因此被軍方追討53.9萬元的公費費用確定。李男不滿自己「被退伍」，訴願未果後，認為軍方處分有重大瑕疵，提起行政訴訟。

李男指出，車禍發生時，和他發生碰撞的劉姓機車騎士也自陳自己是逆向駕駛，因此才會和要右轉的他發生碰撞，主張本次車禍事故並非是因為他酒駕所致。

李男也強調，何況他也不是喝酒後就馬上開車，他是間隔9小時後才開車上路；而他「被退伍」後，還是擔任空勤總隊第二大隊擔任直升機副駕駛等公務員一職，認為自己並未辜負國家栽培。

一審，軍方表示，李男酒駕行為事實明確，其酒測值達0.18毫克，縱使為酒精殘值，但不能否認李男就是酒駕，就算李男事後未被檢察官起訴，但「無刑事責任不代表即無行政責任」，主張對李男處分並無不適，怒批李男興訟根本就只是不想要償還其先前所受領之公費待遇和津貼而已。

北高行審理後，同樣認為李男酒後駕車違規事實明確，就算他無刑事責任不代表他沒有行政責任，因而判李男敗訴。李男不服，上訴至最高行政法院，惟最高行政法院審理後，駁回李男上訴，全案確定。

►超Q三麗鷗驅蚊貼片＋八爪電扇大特價！帶小寶貝外出必備神物

ET快訊
她點5碗小火鍋　「送來整袋餿水」氣炸
快訊／拍外景公審居民惹議！　竇智孔發聲了
他路上驚見「大腸包小腸」嚇壞　網笑：是閃電麥坤新塗裝
專挑對手讓台積電痛　從六騎士到梁孟松的恨！18年前照片見證歷
柬埔寨正妹多？黑幫誘你當豬仔　活人被「屠宰」更多酷刑畫面曝光
于北辰算飛彈攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了
「6組星座組合」財運超強　吸金程度超乎想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

劉亮佐初見「典典寶寶」：想妳想很久了　曝趙小僑抱著女兒崩潰落淚

月入15萬！女友揪去柬埔寨　女警：她被賣掉了在抓交替

少女時代重現《再次重逢的世界》　俞利遭秀英「頭髮巴掌」：很討厭XD

趙露思闖軍營吳磊背後抱❤　手工鴛鴦變「雞翅膀」XD

高雄SPA會館暗藏春色！　員警喬裝客人「破門逮人」

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

9台人從柬埔寨救回！他驚吐「月薪4萬包吃住」內幕：吃得比當兵好

恐怖循環賺贖金？竹聯幫傳救20人　警抓「涉4人口販運案」揭內幕

身世離奇的情人是真愛？　40歲以上大齡女最好騙！

「同一張臉」開2000個FB帳號　中年大叔遭盜照騙熟女650萬

老婆知道你搭訕社區人妻嗎？ 　YouTuber界甄子丹收私訊才知被盜照

快訊／新北機車與水泥車碰撞　騎士四肢變形搶救3hrs不治

純情女教師暈船被詐！猛男工程師是「IG大騙徒」

竹聯幫率先從柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

以愛為名的金錢陷阱　台版「IG大騙徒」追蹤大調查

夏季極端高溫！法國農人改種高粱　開創利基市場

極端熱浪導致西班牙逾千人喪命　交通事故大增

台中1歲女嬰遭虐死頭部骨折　保母打119竟問「小孩睡不醒怎麼辦」

TOYOTA全新「2.0渦輪引擎」規格曝光！RAV4、Camry都有望採用

男童跳入游泳池「手掐脖沉水底」！掙扎1分鐘沒人救　驚悚影曝光

國際獅子會300G2區總監交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

WNBA球星格林納遭俄國判刑　辯護律師團隊提起上訴

大學分發入學　中原大學招生達成率私立綜合大學第一

拍外景公審居民惹議！　竇智孔認「讓對方不舒服」：會好好反省

納達爾祝福小威人生新階段　談腹部傷勢「坦言很危險」

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

KK園區更煉獄！小情侶成血牛　遭囚半年逃出原因曝

初次蓋大樓就出包　建商自責：破產借錢也會賠

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死　

彰化9男1女恐淪豬仔　家屬想到活割器官超崩潰

15歲足壘隊長送王船亡　倖存者曾喊停

屏東14原民被騙赴柬　抓交替後全失聯　

戀情不被祝福暗交往　他勇救女友兒子反溺斃

竹聯幫柬埔寨救回20多台人　政府大動作澄清說話了

即／澎湖18歲女騎士自撞　慘死跨海大橋上

高雄工地害7棟透天成危樓　建商提兩方案協商

台中驚爆幼兒園猥褻！女童驚曝男助教淫行

更多熱門

相關新聞

桃園男車停路中呼呼大睡　驚人酒測值曝

桃園男車停路中呼呼大睡　驚人酒測值曝

桃園市46歲卓姓男子深夜外出飲酒後自行開車回家，途中因不勝酒力，醉倒在駕駛座呼呼大睡，且車輛未熄火大燈開著就直接停在路中間，巡邏員警見狀上前叫醒卓男並對他實施酒測，酒測值達0.98毫克，雖然卓男辯稱有請代駕，卻提不出證明且被員警發現時還躺在駕駛座上，全案依移送偵辦。

2個月4度酒駕！醉男見警茫喊：你最帥了

2個月4度酒駕！醉男見警茫喊：你最帥了

施工太快被酸　他帶開山刀反嗆慘了

施工太快被酸　他帶開山刀反嗆慘了

N95口罩蓋不了酒味　醉男傻把酒測吹嘴當快篩

N95口罩蓋不了酒味　醉男傻把酒測吹嘴當快篩

爆乳妹3度無照酒駕續押　當庭痛哭

爆乳妹3度無照酒駕續押　當庭痛哭

關鍵字：

上尉飛官眼鏡蛇空勤總隊酒駕

讀者迴響

熱門新聞

6月去柬埔寨！健身教練0音訊「一回LINE他毛炸」

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

喜帖發70名同事「只來1人」！新娘羞愧提離職

女孩困柬埔寨「才生1子又懷孕」！悲慘處境曝

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

上海IKEA突擊封鎖！顧客逛一半大逃亡尖叫暴衝突圍

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

小情侶遭囚KK園區懷孕了　關鍵救命人物曝

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

隔壁4小時激戰6輪　妹子聽火辣敲牆聲羞爆

關門18年！明德樂園現況曝光　林百里買下變私人菜園

柬埔寨案怎燒起來？PTT起底「超猛吹哨人」

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

炮友變女友！祖雄承認熱戀烏克蘭正妹

更多

最夯影音

更多
妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻

妹子對鴕鳥大跳「求偶舞」　神祕律動成功吸引友笑翻
93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

93歲嬤綁飛機頂翱翔！　募款2.8萬樂喊：我做到了

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

蛋捲裝鐵盒變「益智玩具」　2兄弟上下喬角度成功取出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面