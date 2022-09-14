她自製iPhone監獄、買Nokia老人機！10招「擺脫手機成癮」網狂讚

▲每天滑手機滑不停，常常一事無成，她分享10招戒除手機成癮。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者林育綾／綜合報導

你也有手機成癮症嗎？每天滑社群、手遊或追劇，消耗許多時間，卻還是戒不掉也滑個不停。收納專家廖心筠日前在粉專分享自己實驗的10招「擺脫手機成癮的方法」，除了設限使用時間跟場所、自製「手機監獄」，甚至跑去買一台NOKIA老人機，只能打電話和傳簡訊！

中國比特幣首富李笑來曾在《通往財富自由之路》提到，「注意力」是比金錢更寶貴的資產，不過99.99％的人都在網路上消耗了大把注意力，卻只是跟風湊熱鬧、看八卦、為別人操心等等。如今人人有智慧手機的時代，無論是娛樂或社交都能在上面進行，也導致許多人患了手機成癮症，每天漫無目的滑不停。

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整理收納作家廖心筠日前在粉專「收納幸福-廖心筠」分享，發現自己手機成癮的狀況越來越明顯，每次想要確認一下什麼，卻不小心開始滑手機，一下子1小時就過去了，還是一事無成。由於真心想擺脫手機成癮，她看了《和手機分手的智慧》這本書後，開啟了實驗之旅，雖然無法完全不用手機，但希望能降低使用時間、不要成癮，也分享自己實驗的10個方法。

▲臉書或社群常常人人一滑，一小時就過去了。（示意圖／記者劉維榛攝）

第1招是「把臉書改成Lite版」，她坦承自己太常用臉書，刪掉APP會很痛苦，但使用輕量化的臉書是非常陽春的介面，沒有直播和限時動態，網頁看起來變得「無聊且不有趣」，不會出現影片播不停，用臉書的時間大幅降低了。

第2招是下載APP追蹤及管理使用手機的時間，如安卓系統的「Action Dash」除了可以精準記錄每個APP使用狀況，還有鎖住程式的功能。她透過這方法也發現，自己竟然曾有一天看了高達9小時的手機。

第3招是自製「手機監獄」，用香水盒挖孔，可以充電後，就把自己的智慧型手機「關進去」。只要想伸手去打開，就會提醒自己「欸你現在在幹嘛，是想幫手機逃獄嗎？」不過也有人提醒，用紙盒充電時可能會有機身過熱風險，建議可替換其他材質。

▲為了戒除手機成癮，她自製「手機監獄」。（圖／Facebook／收納幸福-廖心筠）

第4招「不帶手機出門」，以往她只要沒帶手機就會非常焦慮，如今嘗試幾次出門故意不帶出門，本來擔心回家會看到很多重要訊息，沒想到實驗一天下來發現，「沒有」，「我們擔心錯失什麼，其實什麼都沒有，我把自己想得太重要了。」

第5招「設定手機禁區」，由於手機太容易奪取注意力，睡前不小心看到有壓力的資訊時，也會影響睡眠品質，因此她設定主臥、書房、餐桌是手機禁區，手機不能進入。

第6招跟不帶手機出門雷同，設定「無手機日」，嘗試一整天不用手機，當作「數位排毒日」，無聊時就停下來，觀察周遭事物，也會帶書出門在排隊等待時看，反而拉回自己的觀察力和創造力，不但沒有想像中困難，還多了一種豁達「我就是沒手機啊怎樣！」

第7招是「起床不看手機」，以往她用手機設鬧鐘，放在身邊，一起床立刻睡眼惺忪開始滑；現在手機不帶進主臥房後，換成一般鬧鐘，起床第一件事是刻意練習靜坐、伸展，反而讓自己腦袋清醒很多。

▲為了擺脫手機成癮，使用一般鬧鐘，手機也不帶進臥房。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



第8招「限制使用時間」，因為知道自己還是需要寫文章、工作，不可能完全脫離手機，所以每天限制使用時間來創作、回訊息，也試著用電腦打字和創作，在固定時間內完成，其餘時間會看書充實自己。

最絕的第9招是「使用老人機」，為了克服手機不斷出現通知的訊息焦慮，也懷念過去用「智障型手機」的日子，她真的去買了一台NOKIA老人機，只能打電話傳簡訊，還有經典貪食蛇遊戲，笑說「未來有事請打我手機，看到我用老人機也別太羨慕，你也可以反璞歸真。」

最後第10招「留意自己的狀態」，她現自己沒有使用手機的時候，一開始會焦慮緊張害怕錯過什麼，但慢慢的反而放鬆，跟孩子相處玩樂也更投入，工作時專注力也提升。雖然會出現躁動或焦慮的「戒斷症狀」，仍不放棄持續實驗。

貼文一出引發大批網友共鳴，除了按讚分享，也紛紛留言「我也是不小心一滑幾個小時就過去了！」、「老師的方法真的很實用！」、「這篇要設珍藏」、「手機就是一個又愛又恨的產品」、「我也覺得被手機制約了！」還有on call的工程師說，「我覺得很羨慕你呀，我們是手機不能離身⋯⋯好想和你一樣手機一整天都不要理他」。

另外也有人留言，「這篇文章是用手機還是電腦打的？你希望這篇文章是給用戶看到，那不用手機是要怎麼看？」廖心筠強調，這不是為了完全脫離手機和上網，自己是在挑戰不要手機「成癮」，分享方法出來讓大家參考，不一定要跟著執行，如果喜歡滑手機打發時間的也很好。