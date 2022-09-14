【廣編】Dulux 2023得利年度色彩趨勢　「野麥黃」掀起自然浪潮！

【廣編特輯】

圖、文／得利塗料提供

得利塗料每年都會邀請各領域國際設計專業人士，分享彼此的洞察，掌握即將影響人們生活方式的趨勢，並針對居家空間嚴選出能夠充分演繹年度主題的色彩，協助消費者輕鬆地選色煥彩，新的一年給予家新的面貌。2023年，身處後疫情時代的人們對於自然、自在、自由加倍地嚮往，因此將自然靈感引入空間設計，運用洋溢著熱情與生命力的自然界色調，以2023得利年度色彩「野麥黃」為首，衍生出四組與其相稱的色盤：青森色盤、花舞色盤、大地色盤、濱海色盤。透過大自然的魔力，滿足人們能夠在家中「隨心而野」的想望，掀起空間的自然浪潮。



百搭的「野麥黃」，不論是與舒緩沈穩的「青森色盤」、生意盎然的「花舞色盤」、溫暖豐碩的「大地色盤」、或是清新恬淡的「濱海色盤」做空間色系搭配，都能巧妙地融合運用，輕鬆為家中打造自然況味。Dulux 2023 得利年度色彩趨勢「隨心而野」中的四大色盤，在在反映著人們回歸自然的渴望，隨著疫情趨緩，重新燃起追求自然、自由、自在的熱情。

2023將是一個充滿自然生機的一年，得利年度色彩「野麥黃」以熱情洋溢的色調，將我們與大自然深深地扣連，掀起自然浪潮。一同透過塗料將自然靈感引入家中，創造出「隨心而野」的舒壓之所。