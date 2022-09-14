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全聯「日本商品展」第2件5折！超夯日系「數字小家電」54折換購

▲▼全聯推出「日本商品展」，同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出「日本商品展」，同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」換購。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

解封後國人最想旅遊的國家是日本！全聯福利中心再度搶先推出「日本商品展」主題活動，一次集結餅乾零食、生活用品、甜點麵包等品項，祭出8折起、第2件5折起優惠，趁機囤貨超划算。同時也推出日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購最低54折起，喜歡日系風格可把握機會增添生活儀式感。

▲▼全聯推出「日本商品展」，同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購。（圖／業者提供）

▲同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購，台灣限定。（圖／業者提供）

全聯「日本商品展」自9/16-9/29 展開，精選各式熱銷日本夯品，祭出8折起優惠，部分商品更下殺「第2件5折」起。如「湖池屋橫綱棒卡辣脆雞風味」，酥脆口感與勁辣香嫩脆雞風味搭配，活動期間單包36元，第2件5折，平均一包27元；另還有新登場的人氣果實類飲品「日本青森青研蘋果汁」，採用特殊留葉種植技術，保留每一顆蘋果最自然甜味，活動期間特價每瓶198元。

業者更推薦從日本進口的獨家「生活良好」商品，包含休閒零食、調味品、麵製品、罐頭、食用油、沖泡飲品、五金用品及寵物等，超過130種品項，讓消費者就近買到跟日本近1500家超市同步販售的商品，CP值超高，如近來受網友喜愛的「深焙芝麻醬」、「生切麻糬」等；還有「壽喜燒醬」祭出第2件5折優惠，平均一瓶只要74元，趁機囤貨超划算。

凡購買生活良好、全聯阪急、生活誌日本商品展指定商品，會員單筆每滿200元，登錄還可再抽柳宗理鍋（南部鐵器雙耳淺鍋/不鏽鋼雙耳鍋，各20名）。

▲▼全聯推出「日本商品展」，同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購。（圖／業者提供）

▲全聯今年攜手日本人氣家電品牌BRUNO，與來自京都的印花品牌SOU・SOU跨界合作。（圖／業者提供）

為了讓暫時還無法去日本的消費者，在家就能打造日式居家氛圍、妝點餐桌風景，全聯今年攜手日本人氣家電品牌BRUNO，與來自京都的印花品牌SOU・SOU跨界合作，9/16-10/27推出台灣限定「Bruno X SOU・SOU」2款商品，還有3款烤盤配件、2款廚房新寵兒家電等，只需使用200福利點就能加價換購，換算市價最低54折起，想擁有日系風生活儀式感可把握機會換起來。

此波推出台灣限定的「Bruno X SOU・SOU」，包含多功能電烤盤與餐廚四件組，兼具質感與實用，絕對必換；另還可再換購多樣化的配件烤盤搭配，如料理深鍋、鴛鴦鍋、燒烤波紋煎盤，在家隨時都能變化不同種類料理，增添生活樂趣。

▲▼全聯推出「日本商品展」，同步還有日系質感家電「Bruno X SOU・SOU」點換購。（圖／業者提供）

▲台灣限定的「Bruno X SOU・SOU」點換購，數字風日系質感家電趁機換起來。（圖／業者提供）

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