「吸塵器球」塞下體2天！醫生徒手取物失敗　使出「電鑽」切成3塊

▲男子凌晨到醫院急診，向醫務人員承認他的肛門內塞了網球大小的物體。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

約旦醫師亞薩納（Mohammad Athamnah）等人近日發表一篇奇異的醫學案例，亞薩納的一名51歲男病患先前就醫，卻發現一個大小如網球的「吸塵器球」，直接塞入他的下體長達兩天。亞薩納一度想嘗試徒手取出，無奈失敗收場，最後只好請出電鑽，並且插入已經擴張的肛門，把球體直接分割成3塊，才順利取出。

這份病例發表在最新一期《外科手術病例報告國際期刊》（International Journal of Surgery Case Reports），報告指出，這名51歲男子在妻子的陪同下就醫，男子稱他為了治療痔瘡，拿了一顆球塞入下體，但沒想到塞入之後卻拿不出來。男子表示，他曾經試圖用螺絲起子和湯匙，想把球體取出，但最後都失敗，於是求助醫生。

醫生初步檢查發現，這顆球的大小為7cm X 7cm，大小如網球，不過這顆球體，原本是屬於男子吸塵器的一部分零件，醫生更發現，其實男子沒有痔瘡問題。

▲球體完全佔滿男子的骨盆腔。（翻自《每日郵報》）

醫師之後開始為男子進行取出球體的手術，一開始，醫師試圖用最傳統的徒手取出，這是最簡單、也是傷害最少的方法，雖然醫師用了很多潤滑劑，無奈仍然拿不出來，因為球體實在過大而「卡洞」。接著，醫師決定從胃部開刀取出，但球體已經占滿骨盆腔的空間，醫師發現從胃部破口取出有難度，於是放棄這個方法。

最後，醫師決定請出「電鑽」。醫師發現男子的肛門已經擴張，騰出一個洞口，於是醫師將電鑽直接從肛門處插入，並小心翼翼在男子的骨盆腔內，直接把球體分割成3塊，之後再一塊塊取出，終於「成就解鎖」。

▲球體的大小如網球。（翻自《每日郵報》）





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