驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

記者邱中岳／台北報導

北市中山區新北高架在14日上午7時許，1台大型重機車，在行經新生高架時，因煞車不及撞上前方自小客車後自摔，後方轎車閃躲仍碰撞到大型機車，接著第3台轎車閃避不及往右側偏移，卻直接輾過倒地的騎士並壓在車底，騎士當場失去呼吸心跳送醫搶救，事故發生的驚悚畫面，也被第1台自小客車的後行車紀錄器清楚拍下。

警方調查，35歲的柯姓男子，在14日上午7時許，騎乘大型重型機車從長安東路匝道上新生高架，因煞車不及與前方54歲蕭姓男子的自小客車發生碰撞，柯姓騎士當場噴飛翻滾摔在地上。

▲重機騎士追尾前車，整個人側翻後被小客車輾過命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

重機後方22歲趙姓駕駛的自小客車駕駛也煞車不及碰撞重機，接著40歲陳姓駕駛的自小客車因向右側閃躲，卻直接輾過倒地的柯姓重機騎士，騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院救治搶救中。

警方指出，現場3台汽車駕駛均沒有受傷，經過酒測後酒測值也為0，另外重傷騎士也由院方抽血檢查，警方也調閱前車的行車紀錄器，發現騎士追撞前車後翻落右側，後方汽車也追撞重機。

▲重機騎士撞前車被擊落，後車向右閃躲卻不慎輾過。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後一台銀色自小客車，則是向右側閃躲，但不幸輾過翻落的柯姓重機騎士，全案正由警方進一步調查釐清。