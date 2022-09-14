鄭運鵬聲量「逐漸回穩」　他2點分析：竄出機會比陳時中高

▲桃園市長參選人，左起賴香伶、張善政、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、張一中、黃國霖攝）

記者蔡佩珈／台北報導

經歷論文門、換將風波後，國民黨桃園市長參選人張善政、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬支持度仍在拉鋸。資深媒體人黃暐瀚13日分析，雖然張善政聲量近期因疫苗議題有所提升，但鄭運鵬也有逐漸回穩之勢，隨著綠營支持者回歸、桃園市長鄭文燦選票轉移，成功在桃園竄出的機會將比陳時中來得高。

2022桃園市長選舉戰況多變，隨著前新竹市長林智堅因論文抄襲案退選，民進黨確定改由立委鄭運鵬接棒，迎戰國民黨的前行政院長張善政與民眾黨的賴香伶。而前民進黨立委鄭寶清也執意參選，在被開除黨籍後，以無黨籍身分投入選戰，讓桃園形成「四腳督」戰況。

根據《TVBS》最新民調顯示，張善政支持度維持36%，而鄭運鵬略增至27%，兩人差距縮至9個百分點，無黨籍的鄭寶清8%、民眾黨籍的賴香伶5%。

黃暐瀚在《鄉民大會》表示，雖然台北市長參選人陳時中選情因疫苗議題受衝擊，但疫苗是全國議題，藍營候選人只要打疫苗都能加分，故張善政的聲量有所提升，鄭運鵬則因鄭文燦，聲量有逐漸有回穩之勢。而鄭運鵬陣營宣稱內部民調已贏張善政1個百分點，則可促使綠營支持者回流。

黃暐瀚進一步說，鄭文燦執政8年，基層里長對他信任非常高。若鄭文燦能穩穩地將選票轉移到鄭運鵬身上，鄭運鵬在桃園竄出的機會將比陳時中高，畢竟陳時中仇恨值太高。至於鄭寶清，他被開除民進黨籍後支持度一路往下掉，顯見沒有黨的奧援，選票會集中在國民黨、民進黨身上，小黨候選人如賴香伶難逃邊緣化。