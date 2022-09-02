瘋電影／神探大戰　可以聽見死者的抱怨和死者對話

文／賴賴

瘋言瘋語：

久違了，韋家輝導演的作品，零失敗，節奏緊湊，內容翻轉再翻轉，這部電影基本上是網劇的節奏，就是隨時都會出現轉折，沒有休息的時間立刻高潮迭起，尤其是劉青雲爐火純青的演技，實在太令人過癮了，他帶領整部電影的節奏，充滿神經病的世間罪惡，引出最惡毒的主嫌，非常精彩好看，處處驚喜，這劇本實在很強大。

不僅是動作場面設計相當花俏，每個場景都不超過十分鐘的眼花撩亂，與精神病思維相得益彰，很辛苦很精緻也很高成本的一部誠意滿滿的作品，復仇的念頭，將人帶進地獄而理所當然地為所欲為，電影搭配了主旋律的內容，讓香港人看到復仇一不小心被邪惡操縱就萬劫不復，香港如此，台灣亦是如此，但是重點就是，不要再製造那些精神病出來，會設計這個世界戰爭的人，原來都帶有神經病體質。

電影非常好看，五顆星推薦。



片 名：神探大戰

英文片名：Detective Vs.Sleuthes

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2022-08-19

片 長：01時42分

導 演： 韋家輝

演 員： 劉青雲(Sean Lau) 、 蔡卓妍(Charlene Choi) 、 林峯 、 李若彤

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映

劇情大綱

連環命案、私刑執法、預告殺人、以暴制暴...一群被封為「神探」的人，掀起了香港有史以來最邪惡的犯罪！

香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，這群兇徒自稱「神探」，私刑執法，挑戰警察公權力。警方火速集合各單位中擅長破案的「神探」們，成立專案組迎戰兇手。

思覺失調的患者李俊（劉青雲 飾），在發病前是警隊的王牌探員，屢破奇案，當年的封號就是「神探」；如今時好時壞的病情讓他活成廢柴，淪落街頭。在警方神探陳儀（蔡卓妍 飾）的提議下，為了證明自己不是瘋子，是「神探」，他點頭加入這場三方戰團，跳進狂徒的佈局，這此神探間的大戰，必須跟時間競賽，破盡舊案新案，才能將殺人的真兇「神探」緝拿歸案。



三方「神探」為了自己的正義，展開大戰…

▲原來是專業刑警卻因偏執而有人格分裂的病症。

▲警方沒有人相信神探惟有她，為什麼？

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