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四期教育成佛有你／線上學佛　帶我渡過疫情地獄期

文／梁祖芳

 ▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2022四期教育「八正道」全球徵文佳作獎作欣賞　梁祖芳：從每日的生活中出離輪迴之苦

美國Covid剛開始的大規模封城時，我很慶幸有寶誌師的引導，上了阿含期的初轉之法，後來我又和法昂師的台北講堂線上共修了第二次。不同的方式但是收穫是滿滿的，讓我弄清楚明白了誰是釋迦摩尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩、普賢菩薩和文殊菩薩等等！

對於一個媽媽叫你拜，叫你唸經，叫你要迴向，叫你要上網同步水陸法會的我，這是個非常大的智慧福份的前進。

從對佛法的懵懂到了解，在到對生命本質的感受，至最終用到每天的家庭生活，對人處世上，一切的萬法其實也沒如此的繁複。特別是「四聖諦的真理」和「八正道戒定慧」中『戒學的正語和慧學的正見』。

在還沒有封城前，家中的每個人都忙到無法低頭不見抬頭見，所以更不會有我執從口出的機會。但是封城後就完全不同了！全家人24小時都關在同一個空間，所有的我執完全透過非正語中的『妄語、兩舌、惡口、綺語』完全展現出來，誰也不輸誰呀！

這樣的日子一直持續，許多的無奈委屈，傷心和不甘的情緒在一家人中一直蔓延。直到有一天，我覺得全家好像我最閒，所以就決定上網上課了。

剛開始，很像在學歷史，後來慢慢有了心靈層面的共鳴。從遇見到了解，透析戒學中的正語時，我醒悟了封城後一家人的烏煙瘴氣，原來是從最基本的daily口語所產生的。所以我慢慢從自我開始改變，把不經思考所要說出口的話，用反思加上正思惟的判斷，去把要說出的話，換成不會產生貪嗔癡的後續聯想，盡可能將自己所表達的話語，轉化成會讓聽者產生歡喜和尊敬情緒的內容與方式。

其實一家人之間的口業是最深、最多、最常見的，只是我們自己都不知道而已。

我也會在家庭時間時分享『我今天學到了』，該如何用一個你比較能接受的方式來告訴你，你的決定是錯的！沒學佛法之前，我們都非常直接的說「你錯了！要聽我的，因為我是你媽， 所以聽我的別囉嗦！」 但是對於青春期的學霸小孩們，是不會聽不是學霸的我們的！

學佛後的我，會藉由『我今天學到了』這方式來告訴她們， 當媽的我還在學習，尤其學習如何把我們都變得更和諧更有智慧，讓他們知道彼此不分你我，不能自私自我，要有慈悲心和同理心，說正語從家人開始。不用逞一時的口頭之快而來造成彼此的嗔恨。


Guess what I learned today from the Buddha's lecture? 
I have learned how to let you accept suggestions in the best way that is beneficial for both of us without hurting both of our feelings。


當我說完的瞬間，她們的眼神充滿了『WOW！佛法真神奇。』

慧學的正見也是對我們有很大的support，我們了解了苦集滅道，認識了六道輪迴，慢慢消除心中的渴愛，接受無常的發生，不再為業力買單。

很多人都在學佛法之後，一直提醒自己，從今天起我要說好話、做善事、供養佛法僧，來斷未來有可能因渴愛執取而產生的輪迴。

但是一講到未學佛法之前，因人事物所產生的心有不甘、委屈憤恨、 傷心遺憾，通通都又跑出來了。我執深，且還沒有遇到佛法正見的我們會說：「這是接觸佛法之前所發生的，不算啦！」為什麼不算？是現在的你還有這些非正見的念頭情緒，所以不管學佛前學佛後的你都還是你，當我學到慧學正見concept時，我就慢慢一層一層的去把出世間和世間正見的智慧，也用在已發生的事物上，因為過去式也是一部分的我，如果我無法把我執從過去所發生的事物中取捨，我也就只是把慧學正見聽一聽而已，而非清楚明白佛陀的正見敎導中所強調的無常，放下執著出離輪迴！
竟然發願未來要出離輪迴，那也把過去的我執也放下吧！

現在的我會盡可能地在每日的身語意上，不做不說會給人事物有業力牽連的機會，也不會再對過去因業力而產生的事情有所緬懷。所以我們的內心是清淨的不再隨波逐流， 不再因為疫情的衝擊而茫茫失措，一家人也都變得更有智慧，以當下的平常心去面對即將發生的人事物！

在這一年半以來我們家現在很少有聽到任何過激不實，粗魯惡語，會造成傷害彼此的語言了。
整個家庭氣氛從一開始封城的烏煙瘴氣，到如今的佛法飄香。
心中真的對靈鷲山教育學院和tech department和台灣的媽媽，除了說感恩還是感恩！
在因緣和合的情況下，讓遠在太平洋另一端的我們，也能得到佛法的薰陶，謝謝你們沒有遺棄我們！
最後我以在阿含期中所領悟的幾個字「心無所住， 隨遇而安；茫茫末法裡， 禪心靜思語。」與大家共勉之。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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