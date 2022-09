四期教育成佛有你／線上學佛　帶我渡過疫情地獄期

文/梁祖芳





美國Covid剛開始的大規模封城時,我很慶幸有寶誌師的引導,上了阿含期的初轉之法,後來我又和法昂師的台北講堂線上共修了第二次。不同的方式但是收穫是滿滿的,讓我弄清楚明白了誰是釋迦摩尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩、普賢菩薩和文殊菩薩等等!



對於一個媽媽叫你拜,叫你唸經,叫你要迴向,叫你要上網同步水陸法會的我,這是個非常大的智慧福份的前進。



從對佛法的懵懂到了解,在到對生命本質的感受,至最終用到每天的家庭生活,對人處世上,一切的萬法其實也沒如此的繁複。特別是「四聖諦的真理」和「八正道戒定慧」中『戒學的正語和慧學的正見』。



在還沒有封城前,家中的每個人都忙到無法低頭不見抬頭見,所以更不會有我執從口出的機會。但是封城後就完全不同了!全家人24小時都關在同一個空間,所有的我執完全透過非正語中的『妄語、兩舌、惡口、綺語』完全展現出來,誰也不輸誰呀!



這樣的日子一直持續,許多的無奈委屈,傷心和不甘的情緒在一家人中一直蔓延。直到有一天,我覺得全家好像我最閒,所以就決定上網上課了。



剛開始,很像在學歷史,後來慢慢有了心靈層面的共鳴。從遇見到了解,透析戒學中的正語時,我醒悟了封城後一家人的烏煙瘴氣,原來是從最基本的daily口語所產生的。所以我慢慢從自我開始改變,把不經思考所要說出口的話,用反思加上正思惟的判斷,去把要說出的話,換成不會產生貪嗔癡的後續聯想,盡可能將自己所表達的話語,轉化成會讓聽者產生歡喜和尊敬情緒的內容與方式。



其實一家人之間的口業是最深、最多、最常見的,只是我們自己都不知道而已。



我也會在家庭時間時分享『我今天學到了』,該如何用一個你比較能接受的方式來告訴你,你的決定是錯的!沒學佛法之前,我們都非常直接的說「你錯了!要聽我的,因為我是你媽, 所以聽我的別囉嗦!」 但是對於青春期的學霸小孩們,是不會聽不是學霸的我們的!



學佛後的我,會藉由『我今天學到了』這方式來告訴她們, 當媽的我還在學習,尤其學習如何把我們都變得更和諧更有智慧,讓他們知道彼此不分你我,不能自私自我,要有慈悲心和同理心,說正語從家人開始。不用逞一時的口頭之快而來造成彼此的嗔恨。



Guess what I learned today from the Buddha's lecture?

I have learned how to let you accept suggestions in the best way that is beneficial for both of us without hurting both of our feelings。



當我說完的瞬間,她們的眼神充滿了『WOW!佛法真神奇。』



慧學的正見也是對我們有很大的support,我們了解了苦集滅道,認識了六道輪迴,慢慢消除心中的渴愛,接受無常的發生,不再為業力買單。

很多人都在學佛法之後,一直提醒自己,從今天起我要說好話、做善事、供養佛法僧,來斷未來有可能因渴愛執取而產生的輪迴。

但是一講到未學佛法之前,因人事物所產生的心有不甘、委屈憤恨、 傷心遺憾,通通都又跑出來了。我執深,且還沒有遇到佛法正見的我們會說:「這是接觸佛法之前所發生的,不算啦!」為什麼不算?是現在的你還有這些非正見的念頭情緒,所以不管學佛前學佛後的你都還是你,當我學到慧學正見concept時,我就慢慢一層一層的去把出世間和世間正見的智慧,也用在已發生的事物上,因為過去式也是一部分的我,如果我無法把我執從過去所發生的事物中取捨,我也就只是把慧學正見聽一聽而已,而非清楚明白佛陀的正見敎導中所強調的無常,放下執著出離輪迴!

竟然發願未來要出離輪迴,那也把過去的我執也放下吧!



現在的我會盡可能地在每日的身語意上,不做不說會給人事物有業力牽連的機會,也不會再對過去因業力而產生的事情有所緬懷。所以我們的內心是清淨的不再隨波逐流, 不再因為疫情的衝擊而茫茫失措,一家人也都變得更有智慧,以當下的平常心去面對即將發生的人事物!



在這一年半以來我們家現在很少有聽到任何過激不實,粗魯惡語,會造成傷害彼此的語言了。

整個家庭氣氛從一開始封城的烏煙瘴氣,到如今的佛法飄香。

心中真的對靈鷲山教育學院和tech department和台灣的媽媽,除了說感恩還是感恩!

在因緣和合的情況下,讓遠在太平洋另一端的我們,也能得到佛法的薰陶,謝謝你們沒有遺棄我們!

最後我以在阿含期中所領悟的幾個字「心無所住, 隨遇而安;茫茫末法裡, 禪心靜思語。」與大家共勉之。

