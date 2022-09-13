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iPhone 14將開賣　經銷商排隊頭香可「1元」加購Apple Watch

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果經銷商德誼數位 Data Express 於9月8日至9月12日已開放消費者iPhone 14系列新機預約，因應今年新會員的服務推出，整體預約量較去年成長3成。而在新機開賣當天，也推出排隊頭香1元加購Apple Watch Series 8活動。

於9月16日iPhone新品開賣當天，德誼數位祭出1元搶頭香的三創門市開賣排隊活動，購買到新機的頭香民眾可用1元加購價值13,900元的最新Apple Watch Series 8 ，前50名完成購機者申辦指定方案同享遠傳門號優惠，或享幸運扭蛋禮人人有獎，最大獎為AirPods Pro(第1代)，還有價值3,980元的三合一MagSafe無線充電座、頂級SPA按摩券、無線充電盤等多項好禮，三創生活會員再加贈500元禮券。

因應iPhone 14系列新機上市，德誼數位推出「全方位體驗 購物心進化」的一站式購機服務，包含iPhone 14開賣日當天於全台德誼數位門市同步販售新機、購買iPhone、Apple Watch、iMac、iPad系列商品，綁定遠傳心生活並登錄序號，黑卡會員最高享800元遠傳幣，完成消費任務再抽2,022元遠傳幣。

自iPhone新品開賣日起至10月31日推出iPhone 14不同款優惠周邊套餐組合，最高現省1,770元。且購買iPhone系列任一機款，搭配門號攜碼遠傳月付1,399元30個月，便可享5G飆網吃到飽，網外通話220分鐘，現折17,600 元。加入德誼會員，首次註冊可領100元購物金，購買iPhone任一機款，免上網登錄再加碼抽2,022元遠傳幣。若是舊換新方案，持指定款iPhone回收折扣金額再加碼10%折抵，iPhone13 Pro Max 最高回收價 27,000 元。

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