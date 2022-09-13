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watchOS 9更新出爐！低功率模式讓電池續航更久

▲蘋果推出WatchOS 9更新。（圖／蘋果）

▲蘋果推出WatchOS 9更新。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

watchOS 9 今日正式推出更新，為 Apple Watch Series 4 以上的機種引入了新的低功耗模式，此功能啟用後，將禁用或限制某些功能和感應器來延長電池壽命，例如常亮顯示和背景心率監測。

蘋果也介紹在開啟低功耗模式時禁用或受影響的特定功能，包含常亮模式、 部分心率通知、背景心率測量、背景血氧測量、開始鍛煉提醒等功能都會關閉，而若是iPhone 不在附近時，低功耗模式會關閉Wi-Fi 和網路連接、來電和通知。

而在低功率模式下，播打電話可能需要更長時間、後台應用程式刷新頻率較低、併發症更新頻率較低、Siri可能需要更長的時間、某些動畫和滾動可能看起來不太流暢。而因為安全考慮，蘋果表示跌倒檢測會繼續在低功耗模式下工作。

要啟用低功耗模式，要在錶盤上向上滑動以打開控制中心，點擊電池百分比按鈕，然後打開低功耗模式。當 Apple Watch 的電池電量百分比降至 10% 時，低電量模式警報會詢問用戶是否要打開此功能。當 Apple Watch 充電至 80% 時，低電量模式會自動關閉，除非用戶手動將其開啟。

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