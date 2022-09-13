還是看的出來色色的！貼女友馬賽克性愛照無罪...二審逆轉判拘　

▲基隆楊姓男子恐嚇要流出女友的性愛影片，甚至在臉書上以馬賽克加工的方式PO出女方不雅照。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／基隆報導

基隆楊姓男子與女友爭執，他恐嚇對方要將性愛影片流出，「妳的A片等著流芳百世」，甚至傳送擷圖證明，更在臉書PO出女方的不雅照，被告上法庭。基隆地院依恐嚇危害安全罪，判處楊拘役40日，不過網路散布猥褻影像的部分，因照片有馬賽克遮掩，被裁定無罪。近日高等法院撤銷無罪的部分，處楊拘役30日。

判決書指出，楊男與女友發生爭執，於是在2019年9月間以臉書傳訊息說出「妳的Ａ片等著流芳百世」、「有人敲門我就先群發」等語，恐嚇要流出兩人的性愛影片，並傳送性愛影片擷圖給對方，證明自己手上真的握有影片，他還創設臉書帳號「邱了」，將女方下體裸露的擷圖照片打完馬賽克後，上傳為臉書的大頭貼照、封面照，瀏覽權限設為公開，供一般人瀏覽。

檢方認為楊男除了因恐嚇女友涉嫌恐嚇危害安全罪外，還因散布女方不雅照，涉嫌《刑法》第235條第1項以網際網路供人觀覽猥褻影像罪。基隆地院一審判決，依恐嚇危害安全罪，判處楊男拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。不過在不雅照的部分，一審法官認為照片經過馬賽克處理，裸露的部位只有右大腿外側，也沒有其他撩人表情、情境或特別足以引起他人淫慾的肢體動作，一般人看到照片根本不會認為是不雅照，因此裁定無罪。

不過，二審法官認為，從影像中可見女方僅穿上衣，下體雖然有馬賽克處理，但明顯未穿著褲子或內褲，照片中有馬賽克的黑色區域，也能看出是性器接合處，判斷這些照片無疑是猥褻影像。楊男自己也承認「擷圖是告訴人裸露的下體」，「我覺得不妥我就把它刪除」。因此法官依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，改判楊男拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。