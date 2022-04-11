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社會 社會焦點 保障人權

錢有到姿勢都會！前男友妻上IG踢館　火辣直播主怒告慘吞敗

▲▼醫美,整形,美容。（圖／CFP）

▲直播主控告前男友的妻子涉嫌在網路上誹謗她整形假奶。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

身材火辣的林姓直播主在IG有9萬多粉絲，去年卻突然有人在她的IG留言，指她「錢有到姿勢都會」，林女懷疑前男友的楊姓妻子不但去IG惡搞，還另外在臉書貼她的照片說是「真假奶關鍵照」，涉嫌誹謗她整形，台北地檢署考量楊女在臉書貼的照片有打馬，也無證據楊女曾去林女IG留言等理由，11日處分不起訴。

林女提告指控，楊女在2021年2月底，先是在臉書上轉貼林女的照片、直播影片，質疑楊女身材是經過整形的，接著又去林女的IG留言、與其他網友互動，稱林女是「路人變大嬸」、「錢有到姿勢都會」，認為楊女惡意影射她去整形，涉嫌散布不實言論誹謗。

楊女到案坦承在臉書上的PO文，但解釋林女是有名的直播主，她只是對林女的身材做些主觀上的評價，沒有要妨害林女名譽的意思，至於林女IG上留言的人與她無關，她不知道是誰去講的。

檢察官勘驗楊女臉書貼文並未指名道姓，轉貼的林女照片不是臉部打馬，就是眼睛部位有被畫線，旁人無法直接辨識認出林女身分，另外在IG上留言的帳號，也與楊女平常所使用帳號不同，無證據證明楊女有去林女的IG發言，因此最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴楊女。

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