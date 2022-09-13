高雄女酒趴後請員警幫找車...保證找代駕　20分鐘後芭比Ｑ了

▲蔡女原本允諾找代駕，卻仍酒駕上路。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子（32歲）深夜和朋友聚餐飲酒，聚會結束後準備離開時卻找不到車子，只好向警方求助，員警協助順利找到車子，離開前叮囑蔡女千萬不要酒駕上路，蔡女還拍胸鋪保證會找代駕，不料20分鐘過後，蔡女就被同警所的巡邏警網查獲酒駕，當場打臉蔡女的保證。

新興分局五福所員警是在11日上午10時許接獲報案，蔡姓女子表示凌晨與朋友在鹽埕區酒吧喝完酒準備到五福二路上某KTV續攤，因有喝酒便請沒喝的朋友幫忙將車停至KTV附近停車格，聚會結束後準備離開時卻找不到車輛，蔡女只好報案請求員警到場協助。

員警依照蔡女的描述，載著蔡女沿路尋找，並順利在KTV附近找到車輛，員警離開前特別叮囑切勿有僥倖心態，告誡應找代駕，避免酒駕遭罰或釀禍，蔡女當下還拍胸鋪保證會找代駕。

不料20分鐘後，另一組巡邏網同事呼叫支援協助酒測，抵達現場發現竟是方才協助尋獲汽車的蔡女因開車滑手機遭攔查，經酒測酒測值0.8毫克。

面對方才協助的員警蔡，女相當不好意思，表示因為叫不到代駕，才心存僥倖酒駕上路，想起員警方才的苦口婆心，蔡女也表示慚愧，不僅要因違規行為吃上違規的3000元罰單，還要因酒駕而被依公共危險罪送辦。

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