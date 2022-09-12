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找到20年前媽「手寫育兒日記」！她淚崩：翻開第一頁就大哭

婆婆想跟兒子一家親子遊　媳婦改訂五星飯店「換到了快樂」

▲每個小孩都是爸媽的心肝寶貝。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

每個孩子都是父母甜蜜的負荷。一名女網友無意間翻出媽媽20年前寫的育兒日記，裡頭紀錄著她幼年的成長過程，沒想到才打開第一頁，就讓她感動到一邊看一邊流淚，直言「時間是不等人的」，一定要多陪陪家人。

一名女網友在Dcard以「媽媽寫了4年的日記」為題發文，表示在家中整理東西時，意外發現抽屜有個神秘筆記本，於是決定打開看看，沒想到翻開第一頁寫著「願以這本日記本，記下寶貝女兒的成長過程」，讓她當下直接哭出來，下方還註明開始寫的時間為2003年9月16日。

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▲育兒日記記錄著她的成長過程。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，裡面每一頁都記錄著她的成長過程，「包括什麼時候會翻身、開始叫爸爸媽媽、開始會走路和開始長牙齒，裡面也還有提到媽媽自己的喜怒哀樂，看了真的痛哭流涕啊。」

「媽媽寫了這麼多頁，最後一頁的日期停留在民國96年！我不太敢認真的看完所有文字，因為我一定會哭得更慘。」女網友看著突然想打昏自己，表示想到之前讀高中正值叛逆時期，覺得很不應該、很後悔。

原PO感嘆，真的要多陪陪自己的家人，「時間不等人的，一轉眼，他們又老了20歲」，目前在外地讀書，每個禮拜都想回家和父母待在一起，「謝謝爸媽，我永遠愛你們，我一定會好好努力，未來報答你們！」

原PO晚上又更新了內容，幾小時前和媽媽聊到這個育兒筆記本，沒想到下樓後就看到她在哭，「希望世上的每個人都能夠得到這份幸福哇」。

貼文一出網友紛紛表示，「確實 長大後超想爆打以前的自己」、「真的要好好珍惜疼愛自己的父母」、「很感動欸 這我一定爆哭」、「我媽媽也有寫！還有我的超音波照片，出生一天喝幾次奶，什麼時候學會講話，什麼時候帶我出去玩都有！看完覺得真的真的好感動」。

也有網友打趣回應「我媽也有一本這個！！但我翻開來只有第一頁有寫『上天今天給了我一份最好的禮物』什麼什麼的兩三句話，後面就都沒了感覺我的三分鐘熱度是遺傳的」、「慘，我只有紀錄小孩每天便便幾次」。

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