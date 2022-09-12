高雄登革熱累計9人！　40多歲女「發燒、頭痛」基層診所通報驗出

▲高雄登革熱累計9人！都在前鎮區 擴大採檢826人「5人待驗中」。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄前鎮區登革熱疫情延燒，疾管署今（12）日再公佈2人確診，分別為40多歲女性與10多歲男性，前者於9/8出現發燒、頭痛症狀，就醫並由診所通報採檢後確診；10多歲男性則為昨日公布個案同住家人，該起群聚累計9人確診。截至目前共擴大採檢826人，其中7人陽性、814人陰性，還有5人待驗中。

疾管署發言人莊人祥表示，2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。該名40多歲女性也今年首例經基層診所通報個案。

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為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，監測範圍從原本3個里擴大到9個里，加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計11例登革熱本土病例，分別為高雄市9例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南(19例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作；加以近期國內各地仍持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。