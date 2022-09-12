阿堂鹹粥漲到260！老闆曝秘訣「別人不能比」：新聞越報生意越好

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南在地名店「阿堂鹹粥」頻頻因為漲價而登上新聞版面，老闆張春堂不畏輿論，今年9月再度調漲鹹粥價格，一碗來到260元，消息一出後立即引來網友負評。對此張春堂回應，新聞都只有報鹹粥漲到260元，但裡面內容有什麼都沒報，這樣對嗎？老闆更霸氣曝光美味秘訣，「我高湯用海魚熬煮4小時，和別人不能比，新聞越報、我生意越好！」

「阿堂鹹粥」爭議不斷，2021年魚肚鹹粥漲到200元時，就遭網友痛批「丟台南人的臉」；這次再度宣布調漲，魚肚及魚皮鹹粥一口氣調漲到260元，漲幅之驚人引起民眾譁然，網友更憤怒到Google評論狂刷負評，甚至還有人檢舉老闆沒開發票，要求國稅局介入調查。

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▲阿堂鹹粥一碗漲到260元惹議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於阿堂鹹粥遭網友批評，張春堂則斬釘截鐵地回應「(價格)不會調降」，「魚肚在菜市場買，一塊就要百元，我漲你價有什麼嗎？新聞現在給我報，鹹粥漲到260，但裡面內容都沒報，這樣對嗎？」

張春堂表示，店裡的主項是土魠魚，現在漲到一台斤300、400元，「我一碗粥賣你幾百塊哪有貴！不是說產地價錢多少就是多少，中間還要經過盤商，盤商也要賺阿，刮魚鱗、殺魚的魚販也要賺阿，整理魚獲、打冰都要錢耶，我店面租房子要不要錢？請的員工要不要錢？每個都跟我1、20年，都是老婦人，我能說生意差要辭一辭嗎？我前面3年也賠幾百萬耶！」

張春堂霸氣直言，鹹粥價格調漲了，就不會再調降，「我的高湯是用海魚熬煮4小時，和別人不能比，新聞越報、我生意越好，我的客人反而還覺得我被冤枉，價錢是客人在訂的，我的生意超好，做到打烊都還有客人！」

對於網友指出阿堂鹹粥未開發票一事，張春堂語帶憤怒地說，「說我沒開(發票)就沒開？用什麼做標準？這位客人有消費過嗎？說我沒開發票的可以去國稅局查、可以去國稅局投訴我嘛！知道我為什麼會生氣嗎，同行只有我一家在開發票！」

▼張春堂說，新聞越報、他生意越好，做到打烊都還有客人。