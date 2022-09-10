疑「爆乳女蛇頭」害的！女鄉長與警將「豬仔」救回

▲彰化埔鹽鄉民淪為豬仔，鄉長、民代及警方合力救回。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

柬埔寨政府2日突襲西哈努克市一間賭場後，救出遭到非法拘禁與虐待的台灣男子與3名馬來西亞籍男子，經調查，這名台灣男子為32歲蔡男遭到中國籍24歲男子被酷刑虐待，日前已平安返台，今天凌晨在檢疫旅館隔離結束後，回到彰化埔鹽鄉與家人度過中秋節。

今天鄉長許文萍與埔鹽鄉代會副主席陳慶達、豐澤村長林振榮一起到蔡家探望蔡男，蔡男大哥眼眶泛紅的說，要不是鄉長出手相救，弟弟恐怕早就死了。

據悉，蔡男於7月初被拐騙到柬埔寨，也在張姓「爆乳女蛇頭」前波名單中，當「豬仔」期間，被手鐐腳銬、只要一天沒進帳，就會被電擊、毆打施虐，身上傷痕累累，苦不堪言，想從「豬圈」中逃出簡直比登天還難，只能偷偷透過通 訊軟體向家人求救。

蔡男說，他在今年6月時，聽前同事說出國到東南亞打工，不用負擔機票費跟住宿費，每天都吃得好，保證1個月收入10萬元以上，7月初初被拐騙到柬埔寨後，就被帶入一棟大樓內軟禁，手機也被幹部沒收，跟他住在同樓層約有100名「豬仔」，其中也有台灣人，只要一天沒進帳，就被拖著電擊、毆打，沒有一天過正常日子。

據悉，蔡男的幹部為了要拿到錢，又得知其家人很關心他在柬埔寨狀況，還假冒蔡男弟弟回Line，稱這裡很多人淪為豬仔、被拖去割器官、也有人從頂樓被丟下慘死等等的訊息，「接下來就輪到我了，趕快匯錢來」。

由於蔡家是低收入戶、蔡男大哥從通訊轉體中得知弟弟在柬埔寨過著天天被施虐的日子、前後向人借了20多萬元再匯給弟弟，拖緩被轉賣，甚至被殺害的命運。鄉長許文萍得知此事後，隨即與民代、並透過溪湖警方、外交部幫忙，交涉2個月，終於將人救出。

許文萍說，蔡家弟弟能被救出，要感謝外交部和溪湖警方的幫忙，讓蔡弟弟能列在「國際救援名單」上，上月底柬國因國際壓力展開大清掃，破門進入集團大樓，經憲兵調查盤問，救出被施虐的蔡男，現場還找到作案用鐵棍，便將他救回台灣。