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大陸 大陸焦點 特派現場

全球首幅1：250萬「月球全月地質圖」亮相　同步更新月球地質年表

▲大陸科學家發表全球首幅1：250萬「月球全月地質圖」。（圖／翻攝大陸中國工程院官網）

▲大陸科學家發表全球首幅1：250萬「月球全月地質圖」。（圖／翻攝大陸中國工程院官網）記者魏有德／綜合報導

大陸中科院院士團隊以中國嫦娥工程數據為基礎，加上國際間月球探測數據和研究成果，對月表「地層」、形貌、成分、構造和地質時代的研究，提出了新的月球地質年表，建立了撞擊坑物質、撞擊盆地建造、岩石類型和構造類型的劃分體系，製定月球地質圖編制的標準、流程、方法和圖式圖例，應用GIS平台，完成全球第一幅1:250萬「月球全月地質圖」。

▲大陸科學家發表全球首幅1：250萬「月球全月地質圖」。（圖／翻攝大陸中國工程院官網）

▲基於月球動力學演化更新的月球地質年代表。（圖／翻攝大陸中國工程院官網）

《央視》報導，在新編製的月球地質圖中，基於對月球動力學演化過程的認識更新了月球地質年表，採用「三宙六紀」的劃分方案，將月面歷史分為三個宙，分別為冥月宙、古月宙和新月宙，與月球演化過程中的內動力地質作用為主的階段、內外動力地質作用並重階段以及外動力地質作用為主的階段相對應。

該地質圖表達的要素主要包括，12341個撞擊坑，其中，7548個撞擊坑識別並表達了坑物質，4793個撞擊坑以環形構造表示；81個撞擊盆地，識別並表達了其盆地建造；17種岩石類型，包含5類月海玄武岩（極低鈦、低鈦、中鈦、高鈦和極高鈦玄武岩），7類非月海玄武岩（亞鐵斜長岩、亞鐵蘇長岩、鎂質斜長岩、鎂質岩套、鹼性岩套、KREEP岩、KREEP玄武岩）和5類特殊岩石露頭（純斜長岩、尖晶斜長岩、富橄欖石岩、火成碎屑岩、硅質火山岩）；14類構造，10類內動力成因的構造（16839條線性構造和364個環形構造）及4類外動力成因的構造（2137條線性構造和4874個環形構造）；圖面也顯示出著陸點、特殊高程點等特殊要素。

這幅1:250萬月球全月地質圖綜合表達月球地質和演化資訊，可供月球科學研究、探測規劃、著陸點選址等提供重要的基礎資料，並為其他天體地質圖的編製提供參考。全月1:250萬地質圖採用中英文雙語印發，由地質出版社同時發行紙質版和電子版，同步發行的還包括全月的構造綱要圖和岩石類型分布圖。

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