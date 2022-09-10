快訊／今增30死！本土+35594　另增236例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增35,830例COVID-19確定病例，分別為35,594例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。

今日新增之35,594例本土病例，為16,106例男性、19,478例女性、10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,646例)，臺中市(4,545例)，臺北市(4,503例)，桃園市(3,783例)，高雄市(2,726例)，臺南市(2,038例)，彰化縣(1,617例)，新竹縣(1,011例)，宜蘭縣(937例)，屏東縣(887例)，苗栗縣(841例)，新竹市(822例)，雲林縣(779例)，基隆市(721例)，南投縣(666例)，花蓮縣(662例)，嘉義縣(477例)，嘉義市(352例)，臺東縣(257例)，金門縣(179例)，澎湖縣(129例)，連江縣(16例)。

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指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月6日至9月6日，死亡日期介於7月6日至9月7日。

▲▼指揮中心公布新增確診數及中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）



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