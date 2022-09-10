「連勝文」毒品通緝高雄落網！　假裝頭痛還謊報過世者身分

▲高雄員警抓到一名連勝文(白衣)，他是毒品通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

連勝文通緝被抓！這個消息震驚了新興分局，原來是員警在盤查時，在一台自小客車當中發現一名男子先是謊報資料，不過這個資料卻顯示該男子已死亡，男子眼見騙不過，只好報真實資料，這一查確認有通緝身份，只是小電腦跳出來的名字就是「連勝文」，員警當場以為自己看花了，不過詢問之後確定他真的是「連勝文」，是同名同姓。

這起案件就發生在8日凌晨，巡邏員警發現就在大同一路與新盛二街路口時，發現一輛自小客車停等紅燈時已超出停止線，所以上前盤查，車內總共有兩個人，馬姓駕駛表示副駕座上的另外一位頭痛，所以要送他去看醫生，不過這名副駕駛座的乘客「眼神閃爍」，刻意閃躲警察，這讓員警起疑。

員警詢問這名乘客的身份證資料，沒想到一查之後，卻是「死亡」，員警請他不要謊報身份，後來這名乘客又報了另一組身份證資料，結果跳出來「連勝文」的名字，一開始員警還以為他又謊報了，但是仔細比對之後，還真的是他本人，而且還是通緝犯。

▲高雄員警抓到一名連勝文，他是毒品通緝犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

31歲的連勝文在2019年時，因爲持有安非他命，因為是累犯所以被橋頭法院判拘役70天，雖然可以易科罰金，不過這位連勝文卻遲遲未面對，所以才在去年12月28日被橋頭地檢署發布通緝，同時他到處打零工維生，連勝文表示自己是家中唯一經濟來源，才不願報到執行，但是現在被警方查獲，也只能坦然面對。