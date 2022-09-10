正妹打疫苗！　胸前全拉蹦「青筋巨球」14秒片瘋傳

▲最近社群瘋傳一段接種疫苗影片，引起網友暴動。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

本土COVID-19疫情再升溫，國內針對追加劑、次世代疫苗仍再商討中。不過最近社群瘋傳一段接種疫苗影片，讓大票網友暴動直喊：「這一針怎麼打了半個多小時！」

之前就有不少人正妹穿著清涼接種疫苗，掀起大票網友暴動，不過這次這位長髮妹的衣服更狂。一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段打針影片，表示「不知道她打第幾劑了～」打針影片一曝光，隨即掀起大票網友關注。

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只見影片，一名戴著口罩的正妹把頭髮往後放，將肩膀露出來給護士打針，但由於正妹穿的太辣，讓大票網友醉翁之意不在酒，由於正妹穿著白色衣服胸前衣領大開，飽滿上圍幾乎全部曝光，還可以仔細看到正妹美乳上的青筋，畫面遊走露點，讓人看的雙眼大吃冰淇淋，讓人忍不住再重播好幾次。

▲一名正妹打針14秒影片，掀起大票網友討論。

雖不清楚正妹到底接種何種疫苗，不過這性感打針14秒影片一曝光，隨即掀起大票網友關注與討論，紛紛表示，「我突然想去當醫護人員？」「打豐胸針嗎？」「發炎了 腫成這樣 我帶她去看醫生」「 最喜歡打針了」，不過也有網友認為太露骨，直言「打個針穿這樣有事嗎」「太扯！」。





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