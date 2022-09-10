煩惱時反覆思考是「浪費能量」！專家：1件事想50次，不如想50件事

▲煩惱時反覆想同一件事其實是「浪費能量」，把一件事想50次，不如想50件事。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

文／高橋丹

執筆協力者／向山勇、譯者／游韻馨

摘自／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》

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如果你觀察過獅子，就會發現獅子幾乎都在睡覺，感覺上終其一生過得都很悠閒。肚子餓了就狩獵，偶爾和同伴打架，除此之外，幾乎動也不動。

不過，獅子狩獵的方法值得我們參考，不只是投資，賺錢時也很有用。獅子是動物，沒有跟人類一樣的情感反應。牠們只在必要的時候才活動，我稱之為「獅子戰略」。

▲獅子只在必要的時候才活動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不必要的時候完全不動，是為了保留自己的能量。能量有生理（身體）能量，也有心理（精神）能量。累積這兩種能量很重要。

人類通常會「反覆」思考，遇到必須思考的事情就在腦海中一而再、再而三地思考，最後總是會做出違反自己意思的決定，浪費許多時間。

尤其是當我們感到壓力時，我們每天會在腦中反覆想五十次，像是遇到工作上的人際關係，情侶或家人的問題，就會一直想「我應該這麼做才對……」、「你為什麼要對我說這些話」等等，相信各位多少有過這樣的經驗。

如果沒有「反覆思考」，我們就能去想更重要的事情。話說回來，怎麼做才能減少「反覆思考」？

不要將同一件事想五十次，而是走多樣化路線，將五件事各想十次，或思考五十件事。如此一來，就能有效運用心理能量，一開始或許很難，但習慣之後就會變得很簡單。

▲獅子戰略的思考，同時想多件事情，就能有效運用心理能量。（圖／春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》）



必須奮戰時一定要戰，但如果不需要奮戰，就保留心理能量。即使自己沒有任何感覺，但身體休息的時候就會累積能量。

投資有一句名言是「落下​的刀不要接」，意思是「價格崩跌時不要出手，耐心等待才是聰明的做法」。當股價暴跌，有些投資人會按捺不住，認為「現在是進場的好時機」。尤其是股市新手，暴跌時絕對不是「奮力一戰」的時候。讓刀掉下來，在反彈震盪完全結束之前，一定要保留能量。耐心等待絕不會太遲。

將心理能量分散在多樣化事物上，減少反覆思考。

★本文摘自春天出版《全世界有錢人都在做的財富倍增法》，作者高橋丹，華爾街出身的日本超人氣理財Youtuber，短短三個月訂閱人數破10萬人，介紹全世界富豪時刻留意的致富祕訣，新手也能馬上實踐，堪稱王道＆最強的財富倍增法。