沈浸式圓頂投影！震撼環景影像包圍　新北「府中15」免費體驗

▲新北市「府中15」打造「圓宇宙」沈浸式體驗空間，可感受四面八方被環景包圍的震撼。（圖／新北市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

中秋連假去處+1！新北市「府中15」3樓空間打造「圓宇宙」，充氣式的圓頂空間，讓走進的人可感受四面八方被環景包圍的震撼，目前放映主題為「別有DOME天」，共有8支作品免費欣賞。

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▲▼充氣式的圓頂空間，可感受四面八方被環景包圍的震撼。（圖／新北市政府文化局）

新北市文化局表示，此次「府中15」與國立臺灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，上半年開辦圓頂投影工作坊給民眾參與，引導學員運用演算工具及參數調校，也帶領學員將視覺創意轉化成程式邏輯與參數設計，進而產生具衍生運算的動態影像。

此次主題挑選工作坊學員創作8支作品，各有特色，其中一支影片《詼諧 A Joke》來自435藝文特區進駐藝術家「煙花宇宙數位音像工作室」，利用創辦人的畫作改製成影像，再搭配實驗聲響混製，內容主要講述人的情緒往往難以辨別，喜、怒、哀、樂，又或者失控的正向與負面思考同樣令人畏懼。

「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」即日起至10月31日在府中15的3樓展出，體驗時間為上午10點至12點、下午2點至5點。

▲「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」即日起至10月展出。（圖／新北市政府文化局）