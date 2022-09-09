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英國女王辭世　拜登讚她「定義一個時代」！下令全國降半旗

▲▼拜登悼伊莉莎白二世，白宮降半旗。（圖／路透）

▲白宮降半旗。（圖／路透）

文／中央社

英國女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲。美國總統拜登讚揚她不僅是名君王，更定義一個時代，是一位具有無與倫比尊嚴與堅定不移的政治家，深化美英聯盟基石。

白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）辭世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世是英國史上在位最久的君主。

在伊麗莎白二世過世消息傳出後，拜登（Joe Biden）取消原訂於下午舉行的疫情演說，隨後與第一夫人吉兒（Jill Biden）共同發表聲明哀悼伊麗莎白二世的過世，並下令聯邦機構降半旗致哀。

▲▼拜登悼伊莉莎白二世，白宮降半旗。（圖／路透）

▲拜登和吉兒去年6月在英國與伊莉莎白二世面會。（圖／路透）

拜登在聲明中讚揚伊麗莎白女王不僅是名君主，更定義一個時代。在不斷變化的世界中，她是數代英國人的穩定存在與慰藉和驕傲的來源。她創歷史的在位70年間，見證人類史無前例的進步與尊嚴進展。

他指出，女王是第一位讓全球民眾感覺有直接聯繫的英國君王，能從廣播中聽到她的聲音、從電視上見證她的加冕，也能從手機上收看她的耶誕演說與白金禧年慶典，她奉獻一生為民服務。

拜登第一次見到女王是在1982年，當時是以參議院代表團身分前往英國訪問。去年6月，拜登首度以總統身分與吉兒造訪英國並接受女王熱情款待。拜登回憶被女王的機智迷倒，也被女王的善良感動，她也慷慨分享她的智慧。

伊麗莎白二世在位期間共接見14名美國總統，拜登表示，在美國遭遇911事件的最黑暗日子裡，女王與美國站在一起，當時她曾說：「悲傷是我們為愛付出的代價」（Grief is the price we pay for love.）。

拜登並表示，伊麗莎白二世深化美英同盟基石，協助打造這段特殊的雙邊關係，他期待未來與英國國王、王后繼續維持密切友誼。他也向英國王室致以最深切的哀悼，「他們不僅哀悼他們的女王，還有他們摯愛的母親、祖母與曾祖母，她的遺產將大幅記載在英國歷史與世界敘事中」。

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