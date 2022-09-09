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台中表揚運動有功人員　柔道世界冠軍楊勇緯獲獎

▲台中表揚運動有功人員，柔道世界冠軍楊勇緯獲獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中表揚運動有功人員，柔道世界冠軍楊勇緯獲獎。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天表揚運動有功團體及人員，包括柔道60公斤量級、目前積分世界排名第1的楊勇緯等運動好手以及八馬國際等運動推手團體，由副市長令狐榮達頒獎，令狐榮達表示，市府非常重視體育運動，也不遺餘力推動全民體育、全民運動，培養優質選手，希望帶動全民運動風氣，打造台中成為「酷」城市，讓台中洋溢陽光與活力。

▲台中表揚運動有功人員，柔道世界冠軍楊勇緯獲獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中表揚運動有功人員，包括傑出運動選手獎12人。（圖／市府提供）

今天頒發傑出運動選手獎12人，包括柔道60公斤量級目前積分世界排名第1的楊勇緯、足球蘇育萱、田徑林佳延、游泳王星皓、輕艇張筑涵、舉重謝昀庭、田徑許樂、健力林亞璇、田徑陳傑、網球李羽芸、高爾夫球林潔恩、柔道李凱琳。

另外，傑出教練有12人、績優團體4個、績優個人10人、運動推手團體獎9個單位、運動推手個人獎8人獲獎，終身成就獎，由台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮獲得。

▲台中表揚運動有功人員，柔道世界冠軍楊勇緯獲獎。（圖／記者游瓊華攝）

▲贊助富春國小飛盤隊營養品以及124多萬參賽經費的八馬國際獲頒運動推手團體獎。（圖／市府提供）

贊助富春國小飛盤隊營養品以及124多萬參賽經費的八馬國際獲頒運動推手團體獎，今天啦啦隊陣容龐大，由董事長王文欽上台領獎。王文欽透露，八馬國際長期贊助許多營養品跟健康器材給台灣許多學校，希望能夠推動台灣體育賽事，爭取國內外更多的體育獎項。

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