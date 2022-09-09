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股災時就現出原形！專家曝：有錢就「自認了不起」的人會更恐懼

▲理財,存錢。（圖／pexels）

▲你的理財方法，在股災或經濟逆流時一樣有用嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey）

摘自／時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟

20年前我破產了，那樣的經歷改變了我的人生。過去20年來，我把這本書裡的原則運用在我的生活當中，因此2008年風暴襲來之時，我只是個旁觀者。那場風暴一點都沒有對我造成傷害。實際上，我還加碼，在房市股市雙雙跌入谷底時，用很漂亮的價格購入不動產，並大舉投資股市。

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我花了20年的時間想要讓人們力行《躺著就有錢的自由人生》裡的原則，很多人聽進去了，因此當風雨來臨，他們也跟我一樣做足了準備、紮穩了根基。

飛天火雞

這些資訊對於你的金錢大翻身意味著什麼？這場經濟風暴帶來的第一課就是，你處理財務的原則和流程，在經濟順境和逆境時，都要發揮作用——否則，即是無用。我們的經濟長時間都處於很好的狀態，以至於有些愚蠢的點子可能在短期上會有用，使得人們誤把愚蠢當聰明；換句話說，好一段時間以來，這些愚蠢的做法都沒有被拿去進行壓力測試；而等到壓力最終出現時，結果就是它們看起來真的很愚蠢。

當經濟欣欣向榮，你可以用錢去做些蠢事，冒極大的風險而不自知。我聽過這種說法：「即使是火雞，也能在龍捲風裡飛起來。」人們四處奔波，用他們並不擁有的錢購買他們負擔不起的事物，為的只是讓那些甚至自己也不喜歡的人對他們刮目相看。

他們就像那兩隻蓋出稻草屋和小木屋的小豬：只要陽光普照，生活就是一場派對，而那隻蓋磚房的小豬看起來有點呆，或者是過度保守，甚至有點過度執著。但是當前兩隻小豬的愚蠢理論遇到壓力測試時，牠們的房子就塌了。

美國最偉大的商業作者之一，詹姆．柯林斯（Jim Collins）說，衰敗的第一階段是驕矜自大。自負以及傲慢，再加上自以為無敵的錯誤認知，會讓那些巨人去冒一些極大且荒唐的風險。放到我們身上來說，就是去借貸很多錢，卻完全不儲蓄，因為「我的工作很『穩定』，我的『工作所得』可以負擔得起那些『小小的支出』。」

驕矜自大會讓你變得草率，並且否認風險的存在。嘿，這聽起來很像20年前的我──就在我破產之前，那時有人對我灌輸了一套迷思──而我卻將那些奉為金錢的真相。我自認為很聰明，風險的法則和限制並不適用於我，導致我搭了一座紙牌屋，連風暴都稱不上的一陣輕風吹過，就讓我的紙牌屋應聲而倒。

這裡的教訓如下：只因為你看龍捲風裡有一隻火雞在飛，並不代表火雞會飛。某些瘋狂的投資、借貸理論，以及不留預備現金的生活方式，在經濟好的時候行得通，並不表示你能在暴風雨中生存下去。要記得，你處理金錢的方式無論在好時節和壞時節，都要行得通。

▲▼股市示意圖（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

▲經濟衰退時，會讓更多人發現他們的金錢觀與對於金錢運作方式的假設都是錯的。（示意圖／取自免費圖庫Pexel.com）

沒穿褲子的人

華倫．巴菲特（Warren Buffett）有句偉大的名言：「潮水退了，就知道誰沒穿褲子。」最近的這次經濟衰退，讓更多人發現他們的金錢觀與對於金錢運作方式的假設都是錯的。他們自慘痛的經驗中發現到自己的錯誤──透過切身的痛苦。

由於一切順利，超支感覺起來不像超支，但實際上還是超支。舉債投資不動產或股市，希望快速獲得回報，可能會讓你在市場崩盤時瞬間破產。追逐新的快速致富騙局，像是彩券或者投資黃金，總是會為你帶來失望。

如果你按照我在這本書中所傳授的方法生活，那麼不管時節是好是壞，你都會生生不息地成長茁壯。

致富的問題在於，你有可能會在財富中迷失。我們很容易就會崇拜金錢，尤其是在我們有了點錢的時候。

錯誤的安「錢」感

如果你從財富中得到的是看待財富的錯誤方式，那麼財富就會摧毀你的平靜。如果你因為有了錢，憑著自己的財富產生了自認很了不起的想法，你就沒抓到金錢大翻身的精髓。被物質掌控的有錢人，並不比背負債務的人自由。安端．希瓦洛利（Antoine Rivaroli）曾說：「有一種人，從財富中只獲得了害怕失去財富的恐懼。」

▲有錢人,錢,捐款。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲被物質掌控的有錢人，並不比背負債務的人自由。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

作家蘭迪．奧爾康（Randy Alcorn）在他的大作《金錢、財產與永恆》一書中，用探索的角度檢視物質主義。蘭迪談到了發生在美國的一種瘋狂疾病：富裕病，富裕病會感染某些富人以及他們的孩子。他們會在消費中尋求幸福、慰藉和滿足，因此會面臨一個問題；即試圖用物質來達成一些非物質才能達成的目的，他們於是感到空虛，最終變得憂鬱甚至出現自殺傾向。他們反映了汽車保險桿上的智慧小語：「那些帶著最多玩具死的人，依然是個死人。」物質很棒；擁有充裕的物質，但不要讓對物質的追求成為你的信仰。

我太太和我很擔心，我們的財富對於孩子來說變成一種詛咒而非祝福。所以我們在工作、儲蓄、捐獻以及花錢這些議題上，對孩子非常嚴格。我們對他們的期望很高，而且從他們很小的時候就開始灌輸正確的金錢觀念，我們對於孩子的人格感到相當自豪。和他們的父母一樣，他們並不完美，但是他們做得很好。

當我其中一個小孩在青春時期跟我抱怨說：「你知道當戴夫．拉姆齊的小孩有多難嗎？爸爸，你對我們太苛刻了。我們得要自己買車、自己管理支票簿。你沒有給我們任何喘息的空間。」我的回應是，我們之所以對他們如此嚴苛，是因為總有一天，他們會繼承我們的財富，而那份財富要嘛會毀了他們的人生，要嘛就會成為造福他人的工具。

唯有能夠理解財富並非人生的解答時，孩子和我才能從金錢大翻身中得到好結果。我們還必須進一步認知到財富很棒，但是隨之而來的責任也很巨大。

另一個關於財富的矛盾之處在於，財富會讓你顯露出本性。如果你是個混帳，然後你致富了，你就會變成混帳中的混帳；如果你很慷慨，然後你致富了，你就會變成最慷慨的人。

錢不是萬惡之源，對錢盲目的喜愛才是

財富並不邪惡，世界上有富有的混帳也有貧窮的混帳。達拉斯．威拉德（Dallas Willard）在他的著作《紀律的精神》中說道，使用財富就是消耗財富；相信財富就是仰賴財富提供它本身無法提供的東西；但是擁有財富，則是擁有決定怎麼使用或是不使用財富的權力。

我認識的那些感到滿足的有錢人，不只是進行了一場金錢大翻身，更是一場生活大翻身。因為個人財務80%取決於行為、20%取決於知識，在這個過程中，你要不就是徹底改變你的人生，不然就是走回頭路。

當你從書中走出來時伴隨著希望，這是我的期待。希望你能如同我書裡的那些人一樣；希望你能把金錢上的麻煩變成金錢上的勝利；希望你能有尊嚴地退休；希望你能改變家庭命運，透過建立財富，留下遺產；希望你可以用一種前所未有的方式捐贈金錢。

現在，去實踐這些原則吧。這些全都是由來已久，行之有效的原則。數以萬計與你我一樣的普通人，都用這套計畫還清了債務，甚至成功致富。這不是魔法，而是常識。讓人興奮的是，誰都可以做得到──任何人都可以。你會是下一個成功的人嗎？我希望如此。

▲▼時報出版《躺著就有錢的自由人生》。（圖／時報出版）

★本文摘自時報出版《躺著就有錢的自由人生：從擺脫負債到安穩退休的理財7步驟》，作者戴夫．拉姆齊（Dave Ramsey），暢銷作家、個人理財專家，也是同名理財節目的主持人。「理財之前，要先理人，誠實面對花費過多、儲蓄過少的天性。從破產、到財務自由、到成為千萬人追隨的理財專家，教你擊退習於漏財的自己，打造經濟衰退、也能微笑面對的收入流。」

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