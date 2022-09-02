　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要衛福部2周內交出高端保護效益報告　國民黨團：不公布就杯葛預算

▲國民黨團2日上午召開「「高端疫苗效益報告 列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團2日上午召開「「高端疫苗效益報告 列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部去年通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）時，要求1年內提交保護效益分析報告，但國民黨團指出，經多次要求衛福部公布高端疫苗有效性報告，對方卻一再推拖，最後乾脆稱屬商業機密封存保密，無法公開。對此，國民黨團今（2日）召開記者會，要求衛福部在2周內公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，倘若屆時不公布，黨團將會杯葛衛福部相關預算。

國民黨團2日上午召開「「高端疫苗效益報告 列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會，黨團總召曾銘宗表示，衛福部在去年7月多次在公開場合提到，也召開記者會說明，對於高端疫苗有條件通過EUA，「專案核准製造期間，每月提供安全性檢測報告，並於核准一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。」現在，高端已經打了300萬劑，超過100萬國人施打，實在很難理解，衛福部為何不肯公布高端疫苗保護效益報告？到底有沒有效？衛福部對得起這100萬接種疫苗的國人？又該如何交代？

曾銘宗質疑，衛福部不敢公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，是不是沒有效益？如果效益高，就趕快公布不是嗎？這樣對高端公司也好，對培植國內疫苗產業也好，國民黨團質疑端根本沒有保護效益，或是效益非常的低，國民黨團要求衛福部在2周內公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，倘若屆時不公布，國民黨團將會杯葛衛福部相關預算。

曾銘宗也表示，前衛福部長陳時中曾說買疫苗的資料封存30年，後又改口是公文保存期限，但國民黨團詢問審計部，衛福部已將購買疫苗資料，分別核定保密期限10年、20年、30年。曾銘宗透露，他接獲具體檢舉，購買疫苗契約無論國內外，契約簽訂保密期限5至10年，陳時中在擔任部長期間，竟將保密期限拉長到20年、30年？難道這裡面有什麼見不得人的事？有沒有誰拿了佣金？陳時中須對國人說清楚講明白。

書記長李德維則說，總統蔡英文總統、衛福部長薛瑞元、陳時中請告訴國人，為什麼高端機密這麼多？包括採購合約、單價，現在連疫苗保護效益報告也是商業機密，蔡政府花了幾十億公帑，難道就要用機密讓船過水無痕？

李德維指出，根據衛福部所公布的公費疫苗，除了COVID-19疫苗外，還有B肝、卡介苗、破傷風等等，為什麼只有COVID-19疫苗是機密，其他的公費疫苗不是機密？李德維表示，過去10多年來，衛福部沒有這麼多機密案件，自從COVID-19疫苗之後，機密案件突然暴增。

國民黨團表示，薛瑞元跟陳時中曾說，「世界衛生組織現在正在做三期實驗，結束之後就會公布，現在討論這個問題，就失去實質的意義」，對於陳時中的說法，薛瑞元部長敢不敢、願不願意背書？還是繼續蒙混過去？國民黨團會繼續追下去。

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠怒斥中天　柯文哲：不要看就好了啊

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

曹興誠招百萬「黑熊勇士」護台　他譏：當代義和團

要衛福部2周內交出高端保護效益報告　國民黨團：不公布就杯葛預算

調兵力帶「無人機干擾槍」進駐金馬？　國防部：靈活應處中共對我威脅

黃珊珊喊話電視辯論　陳時中接下戰帖、蔣萬安冷處理

連江縣副縣長王忠銘昨請辭「今登記參選縣長」　盼成鄉親最佳選擇

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

曹興誠怒斥中天　柯文哲：不要看就好了啊

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

曹興誠招百萬「黑熊勇士」護台　他譏：當代義和團

要衛福部2周內交出高端保護效益報告　國民黨團：不公布就杯葛預算

調兵力帶「無人機干擾槍」進駐金馬？　國防部：靈活應處中共對我威脅

黃珊珊喊話電視辯論　陳時中接下戰帖、蔣萬安冷處理

連江縣副縣長王忠銘昨請辭「今登記參選縣長」　盼成鄉親最佳選擇

曹興誠怒斥中天　柯文哲：不要看就好了啊

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

「全台最長名參選人」是爆乳正妹！　真實身分讓謝和弦也凍未條

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

快訊／謝國樑才邀看論文！　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

盧秀燕曾當記者　年輕照片曝光

鄭寶清參戰　沈富雄曝這原因讓綠營「緊張」了

曹興誠嗆中天匪台拒回提問！中天551字回擊

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

謝國樑秀數據　反駁論文抄襲指控

更多熱門

相關新聞

黃珊珊喊話電視辯論　陳時中接下戰帖、蔣萬安冷處理

黃珊珊喊話電視辯論　陳時中接下戰帖、蔣萬安冷處理

台北市長選戰「三腳督」勢態確立，候選人除紛紛推出政見，是否參與電視辯論近來也成三方交鋒的題目。黃珊珊日前下戰帖喊話蔣萬安、陳時中一起針對市政願景做辯論，盼藉此讓政策「越辯越明」。面對對手叫陣，陳時中稍早已簽署三立電視台舉辦的辯論會同意書，蔣萬安目前則冷處理，僅表示已勾選中選會舉辦的辯論會。

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

高端「次世代新冠疫苗」一期結果曝光！追加劑有效對抗BA.4、BA.5

高端「次世代新冠疫苗」一期結果曝光！追加劑有效對抗BA.4、BA.5

疫情升溫影響選情？　陳時中：都聽從指揮中心的決定

疫情升溫影響選情？　陳時中：都聽從指揮中心的決定

黃珊珊叫陣來辯論別怯戰　陳時中：可以啦

黃珊珊叫陣來辯論別怯戰　陳時中：可以啦

關鍵字：

國民黨曾銘宗李德維高端立法院陳時中

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面