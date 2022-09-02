要衛福部2周內交出高端保護效益報告　國民黨團：不公布就杯葛預算

▲國民黨團2日上午召開「「高端疫苗效益報告 列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部去年通過高端疫苗緊急使用授權（EUA）時，要求1年內提交保護效益分析報告，但國民黨團指出，經多次要求衛福部公布高端疫苗有效性報告，對方卻一再推拖，最後乾脆稱屬商業機密封存保密，無法公開。對此，國民黨團今（2日）召開記者會，要求衛福部在2周內公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，倘若屆時不公布，黨團將會杯葛衛福部相關預算。

國民黨團2日上午召開「「高端疫苗效益報告 列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會，黨團總召曾銘宗表示，衛福部在去年7月多次在公開場合提到，也召開記者會說明，對於高端疫苗有條件通過EUA，「專案核准製造期間，每月提供安全性檢測報告，並於核准一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。」現在，高端已經打了300萬劑，超過100萬國人施打，實在很難理解，衛福部為何不肯公布高端疫苗保護效益報告？到底有沒有效？衛福部對得起這100萬接種疫苗的國人？又該如何交代？

曾銘宗質疑，衛福部不敢公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，是不是沒有效益？如果效益高，就趕快公布不是嗎？這樣對高端公司也好，對培植國內疫苗產業也好，國民黨團質疑端根本沒有保護效益，或是效益非常的低，國民黨團要求衛福部在2周內公布高端疫苗的疫苗保護效益報告，倘若屆時不公布，國民黨團將會杯葛衛福部相關預算。

曾銘宗也表示，前衛福部長陳時中曾說買疫苗的資料封存30年，後又改口是公文保存期限，但國民黨團詢問審計部，衛福部已將購買疫苗資料，分別核定保密期限10年、20年、30年。曾銘宗透露，他接獲具體檢舉，購買疫苗契約無論國內外，契約簽訂保密期限5至10年，陳時中在擔任部長期間，竟將保密期限拉長到20年、30年？難道這裡面有什麼見不得人的事？有沒有誰拿了佣金？陳時中須對國人說清楚講明白。

書記長李德維則說，總統蔡英文總統、衛福部長薛瑞元、陳時中請告訴國人，為什麼高端機密這麼多？包括採購合約、單價，現在連疫苗保護效益報告也是商業機密，蔡政府花了幾十億公帑，難道就要用機密讓船過水無痕？

李德維指出，根據衛福部所公布的公費疫苗，除了COVID-19疫苗外，還有B肝、卡介苗、破傷風等等，為什麼只有COVID-19疫苗是機密，其他的公費疫苗不是機密？李德維表示，過去10多年來，衛福部沒有這麼多機密案件，自從COVID-19疫苗之後，機密案件突然暴增。

國民黨團表示，薛瑞元跟陳時中曾說，「世界衛生組織現在正在做三期實驗，結束之後就會公布，現在討論這個問題，就失去實質的意義」，對於陳時中的說法，薛瑞元部長敢不敢、願不願意背書？還是繼續蒙混過去？國民黨團會繼續追下去。