10分鐘從卡車變舞台！紙風車連續3天5場演出　中秋節免費看

▲紙風車劇團在中秋連假帶來表演免費欣賞，其中《唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬》在高雄衛武營演出。。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

中秋連假親子活動+1！紙風車劇團在疫情趨緩後，週週至全台各地演出，不過上週被颱風軒嵐諾阻撓，5場演出被迫取消延期，將於中秋連假9月9日～9月11日連續3天，在宜蘭、台北、台中、高雄帶來5場演出免費看。除了有親子劇，還有10分鐘從卡車變舞台的「藝術卡車」帶來「火鼓藝陣」。

紙風車劇團將於高雄、台中帶來不同劇碼，9月9日晚上7點在高雄衛武營榕園廣場，帶來《唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬》，這齣劇是紙風車經典戲碼之一，透過唐吉軻德的騎士精神，教導孩子在冒險路上不要畏懼挫折。

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▲紙風車劇團《雞城故事》在台中市屯區藝文中心戶外廣場開演。（圖／紙風車劇團提供）



9月10日中秋節當日下午4點半，紙風車劇團《雞城故事》在台中市屯區藝文中心戶外廣場開演，此劇是紙風車非常受歡迎的兒童歌舞音樂劇，動聽又琅琅上口，同時配合歌曲編排精彩舞蹈，啟發孩子對音樂、舞蹈的感受力。

另外，「紙風車藝術卡車」全面升級，首次於宜蘭、台北亮相，期盼帶給民眾更優質的表演藝術。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，藝術卡車開跑至今，深入台灣149個鄉鎮市區、累積238場精彩演出，吸引36萬雙眼睛見證觀看，10分鐘內從卡車變成舞台，演出結合卡車開台秀。

▲▼紙風車藝術卡車升級，10分鐘從卡車變舞台，帶來「火鼓藝陣」。（圖／紙風車劇團提供）



中秋節連續3天，在宜蘭及台北市有3場演出，由「即將成真火舞團」帶來兩齣不同劇碼。9月9日在宜蘭縣立體育館前廣場、9月10日在台北和平高中，晚間7點帶來《火爾摩莎Firemosa》；9月11日晚上7點在北市內湖區石潭路88號對面，帶來《珍火馬戲團》。

演出中結合傳統民俗技藝「鼓陣」與火焰，結合聲音感受與火焰溫度體驗，傳承民俗文化，打造「火鼓藝陣」全新演出感受，並且運用安全仿真擬火特效「冷光火」， 打造演員與火焰特效間的零距離接觸的興奮感。

紙風車劇團中秋連假場次資訊

紙風車劇團《唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬》

時間：9月9日(五) 19:00

地點：高雄衛武營榕園廣場（高雄市鳳山區輜汽路281號-南京路入口進場）

紙風車劇團《雞城故事》

時間：9月10日(六) 16:30

地點：台中太平屯區藝文中心（台中市太平區大興路201號）



紙風車藝術卡車

即將成真火舞團《火爾摩莎Firemosa》

時間：9月9日(五) 19:00

地點：宜蘭縣立體育館前廣場(宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號)

即將成真火舞團《火爾摩莎Firemosa》

時間：9月10日(六) 19:00

地點：台北和平高中(台北市大安區臥龍街100號)

即將成真火舞團《珍火馬戲團》

時間：9月11日(日) 19:00

地點：台北市內湖區石潭路88號正對面