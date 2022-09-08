最強討錢法！暖兒傳訊「分享三餐」　媽崩潰秒匯9000求：別說了

▲男學生每一餐都吃泡麵，且都會特地剩下一點留到下一餐吃。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

圖文／CTWANT

近日網路流傳一張對話截圖，內容是一名學生傳訊給母親，強調自己都有好好吃飯，要對方不要擔心，不料他卻是把泡麵分成好幾餐吃，甚至說要把湯留著給媽媽喝，逼得家長看完馬上匯款，崩潰直呼「別說了」，讓大批網友瞬間笑噴。

根據網路流傳的截圖，只見該名學生在訊息中寫道「媽媽，請你放心，我過得很好，今天的泡麵很好吃，昨天我午餐吃了排骨雞麵，很幸運地裡面醬料包中出現了一塊很大的肉塊，很滿足。湯包我留在晚上吃統一肉燥麵的時候加，因為我想多加一塊科學麵，想說這樣子再加上科學麵的調味包，味道才不會太淡」。

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訊息內容還提到，「本來想加一顆蛋的，可我就只剩下一顆，想留著隔天早上再吃，吃完統一肉燥麵的湯我也有留著，這樣早上可以拿剩下的湯來煮蛋花湯，早上煮蛋花湯的時候，我有多加點水，可是加太多了，於是我請室友們喝，但不知道是不是太貴重，他們拒絕了，所以我把剩下的湯留到了中午加了科學麵吃，湯還有剩一點，我每天留一點，等湊夠一大碗再帶回去給妳嚐嚐」。

一席話讓媽媽馬上匯了9000元給孩子，崩潰直呼「別說了，錢給你匯了」。

▲兒子「超暖」苦肉計，讓老媽秒匯錢。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

截圖被臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享後，吸引1.5萬人按讚，網友紛紛留言「是要零用錢的最新方法嗎」、「好強的苦肉計」、「一定是零用錢花光了」、「聽君一席話，原來是要錢花」、「這怎麼感覺比我早上去早餐店要吐司邊還辛酸」、「室友覺得太貴重拒收，我笑了」。

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