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希臘「武裝」愛琴海諸島！　土耳其揚言時機成熟將「突襲」

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

土耳其長期因愛琴海諸島歸屬問題而與希臘關係緊張，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）近日突然揚言，「可能會突襲希臘」。希臘外交部長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）則稱，將堅決捍衛國家主權。由於兩國之間火藥味十足，曾三度把北約盟國推向戰爭邊緣。

艾爾段3日指控，希臘「占領」愛琴海多座非軍事化島嶼，該國已準備好，於時機成熟時「採取必要措施」，可能會以「突襲」因應希臘威脅。同時他也呼籲，切勿遺忘1922年希臘軍隊被趕出土耳其的歷史。

▲愛琴海。（圖／翻攝自Google mapes）

▲土耳其不滿希臘武裝愛琴海島嶼。（圖／翻攝自Google mapes）

艾爾段指出，根據1923及1947年的條約，希臘擁有愛琴海島嶼主權，條件是不能武裝島嶼。外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）多次提出，如果希臘堅持繼續為諸島提供武器，安卡拉將質疑希臘對於島嶼的主權。

希臘外交部長鄧迪亞斯表示，對於這幾天下來土耳其的「蠻橫言論」，包含可能突襲希臘島嶼的發言。他建議艾爾段多考慮一下，因為「我們有能力捍衛國家主權，有信心保持領土的完整。」

根據《美聯社》報導，希臘政府已致函北約、歐盟夥伴及聯合國負責人，要求他們正式譴責土耳其官員日益猖獗的言論，並暗示目前的雙邊緊張局勢，可能會升級為歐洲土地上的第二次公開衝突。

鄧迪亞斯在信中指出，若不及時譴責土耳其，或者低估了事情的嚴重性，「我們就有可能再次目睹，類似俄烏戰爭的情況」，而這種狀況不是「我們希望看到的。」

《路透社》報導，土耳其和希臘同為北約成員國，卻也是歷史上的競爭對手，在一系列議題上存在分歧，包括領海邊界、愛琴海諸島地位及空域飛越問題、地中海碳氫化合物資源，以及賽普勒斯的族群問題等等。隨著艾爾段將於2023年迎接執政近20年以來最大選舉挑戰，他在國際舞台上誇大自己的成就，並且強化外交政策措辭。

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