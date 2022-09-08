iOS 16下週發布　11大新功能一次看

▲iOS 16下周發布。（圖／翻攝蘋果）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果發表會除了發布 iPhone 14 系列，新iOS 16也將在下週釋出，並帶來眾多新功能，包括新的鎖定螢幕、專注模式、照片去背，甚至還能和Switch的Joy-Con手把連動，以下為iOS 16的11大新功能整理。

全新專注模式

▲新專注模式。（圖／翻攝蘋果）



全新「專注模式」有更為簡潔的設定，讓用戶藉由設為允許或靜音，來選擇想收到哪些 app 和哪些人的通知。將用戶的「鎖定畫面」連接到「專注模式」，可將 iPhone 的畫面調整為符合當下氛圍所需的風格調性。只須輕輕滑動，用戶就可以從「個人專注模式」切換成「工作專注模式」，小工具就會顯示即將開始的會議和待辦事項列表。

全新鎖定螢幕

▲新鎖定螢幕。（圖／翻攝蘋果）



新的鎖定畫面不只可以從瀏覽選項眾多的圖庫中尋找靈感，打造專屬於你的「鎖定畫面」，每個選項都有獨特的背景、風格化顯示的日期和時間，以及一目瞭然的資訊。

還可以隨時切換「鎖定畫面」，只須觸碰並按住「鎖定畫面」，然後輕鬆滑動即可，甚至還可以設定為隨機顯示，並在鎖定畫面上顯示小工具。

▲通知改從下方跳出。（圖／翻攝蘋果）



另外鎖定畫面上的通知顯示，也改從下方跳出，不會遮蔽到小工具。



橫向使用 Face ID

在支援的 iPhone 機型上，橫向也能使用 Face ID，不過只有iPhone X之後的機型才能執行。

照片可長按去背

iOS 16 可以快速辨識照片中的主體，長按後系統就會跳出浮動框自動辨識主體，甚至用相機拍攝或網頁截圖都可快速辨識。

人像照片前景模糊效果

使用前鏡頭拍攝「人像」模式，可將照片前景中的物體變模糊，製造更逼真的景深效果，這樣也別於過去人像和前景都清晰，可以達成指有人像清晰，前景和背景都虛化。

訊息更新

▲傳送訊息後可以編輯了。（圖／翻攝蘋果）

現在不只可以在傳送訊息後的 15 分鐘內編輯，還可以在發送訊息後的 2 分鐘內取消傳送，並可在刪除訊息後的 30 天內復原最近刪除的訊息，還可以把對話標示為未讀。

郵件新功能

▲新郵件的智慧型搜尋。（圖／翻攝蘋果）



新的郵件可以在用戶忘記加上附件或收件人等重要內容時，傳送通知提醒，或在剛送出的電子郵件送達收件人的收件匣前，輕鬆取消傳送。

另外，還可以利用智慧型搜尋功能更正錯字，並使用搜尋字詞的同義詞，進而提升搜尋結果。

聽寫和輸入同時進行

▲聽寫可和輸入同時進行。（圖／翻攝蘋果）



輸入文字時，在語音和觸控間輕鬆切換。無須暫停「聽寫」功能，也能使用鍵盤輸入、點按文字欄位、移動游標和插入「快速輸入」建議。

健康 App 更新

▲「健康」app 新推出「用藥」。（圖／翻攝蘋果）



「健康」app 新推出「用藥」，幫助用戶安排和追蹤用藥情況14，還能邀請親友，安全地分享他們儲存在「健康」app 中的資訊，以便隨時了解關心。

支援 Switch Joy-Con

iOS 16 與 iPadOS 16 現在都可以加入支援藍牙配對的 Switch Joy-Con 控制器手把，連接到手機上後就可以選擇有支援的遊戲，像是 Apple Arcade 中的《長臂猿傳說》。

空間化個人音訊

包括 AirPods 3、AirPods Pro、AirPods Max 等支援頭部方向轉動的空間音訊耳機，現在將可搭配 iPhone X 以後機型的原深感測鏡頭來掃瞄頭型與左右耳型，提供更為個人化的配戴體驗，強化沈浸感。