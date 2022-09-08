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金髮辣媽「派對絕技」擠出超深溝　6秒對折驚呆3.8萬人

@xbiglashesnomoustachesx What’s your party trick? #fyp #nocollarbones ♬ original sound - bethmcgrath65

記者黃翊婷／綜合報導

英國一名金髮辣媽丹妮爾（Danielle）日前在TikTok平台發布一段6秒鐘的影片，分享自己的派對絕技，只見她肩膀一縮，竟然直接將身體對折起來，並擠出一道從脖子延伸到胸部的「深溝」。

金髮辣媽「派對絕技」擠出超深溝。（圖／翻攝自TikTok／@xbiglashesnomoustachesx）

▲丹妮爾樂觀面對身體的缺陷。（圖／翻攝自TikTok／@xbiglashesnomoustachesx

影片中，丹妮爾用手在「鎖骨」的位置比了一下，接著將肩膀往內縮起，直到雙手手臂完全貼合，彷彿把人直接對折起來。丹妮爾樂觀表示，自己天生患有「鎖骨顱骨成骨不全症」（Cleidocranial dysplasia），但她並不會因此感到自卑，每當去參加派對有人問起她是否有什麼特殊技能，就會表演這招，之所以拍成影片分享到網路上，也是希望讓更多人了解這個疾病。

影片公開之後，至今已吸引超過77萬人次觀看、3.8萬人按讚，網友們紛紛留言大讚丹妮爾勇於面對身體缺陷的正面態度，並表示看到影片的當下真的有被嚇到，「真是令人難以置信」、「忍不住跟著做起這個動作」、「這絕對是一個很棒的派對絕技」、「太驚人了」。

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