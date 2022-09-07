誰拿走磁磚？出門一趟陽台「全被拆」　她無奈發文官方解釋了

▲英國女子彭妮回家發現陽台磁磚被拆。（圖／翻攝自推特）

記者鄭文晴／綜合報導

英國一名女子彭妮（Laurie Penny）在推特指出，自己只是出門購物幾小時，回家就發現陽台磁磚全被拆了，並在貼文下方標註伊斯靈頓議會（Islington Council），想知道磁磚的下落。雖然網友認為可能是家裡遭小偷，但除了磁磚之外，其他傢俱都擺放的很整齊，便優先排除遭小偷的可能。

據LAD BIBLE報導，居住在伊斯靈頓的彭妮近日在推特發文指出，「真是太尷尬了，我有一個非常喜歡的陽台，但在去超商幾個小時回來後，卻發現陽台磁磚全被拆掉了，是誰拿走了我的磁磚？」並在貼文標註伊斯靈頓議會，想確認磁磚的下落。

雖然網友猜測是家裡遭小偷，但彭妮卻表示，「小偷通常不會坐事後整理，或者把傢俱堆的那麼整齊」，所以能確認家中並沒有小偷入侵。

伊斯靈頓議會對此回應，之所以要拆掉陽台磁磚，是因為要處理大樓漏水的問題。但在正常情況下，負責修繕的承包商會先告知住戶要進行修繕，而這次並沒有通知，才造成誤會。

伊斯靈頓議會發言人說，「本議會致力於，確保居民都有一個安全、可靠和舒適的住所」，由於該棟大樓漏水嚴重，因此必需移除全部的磁磚，重新連接管線。事後也聯繫彭妮並道歉，保證工程結束後會把所有磁磚都鋪回去。

彭妮3日再次發文表示，目前陽台已經恢復一半了，整件事情很搞笑，「幸好最後是好結果。」