誰拿走磁磚？出門一趟陽台「全被拆」　她無奈發文官方解釋了

▲英國女子彭妮回家發現陽台磁磚被拆。(圖/翻攝自推特)

記者鄭文晴/綜合報導

英國一名女子彭妮(Laurie Penny)在推特指出,自己只是出門購物幾小時,回家就發現陽台磁磚全被拆了,並在貼文下方標註伊斯靈頓議會(Islington Council),想知道磁磚的下落。雖然網友認為可能是家裡遭小偷,但除了磁磚之外,其他傢俱都擺放的很整齊,便優先排除遭小偷的可能。

據LAD BIBLE報導,居住在伊斯靈頓的彭妮近日在推特發文指出,「真是太尷尬了,我有一個非常喜歡的陽台,但在去超商幾個小時回來後,卻發現陽台磁磚全被拆掉了,是誰拿走了我的磁磚?」並在貼文標註伊斯靈頓議會,想確認磁磚的下落。

雖然網友猜測是家裡遭小偷,但彭妮卻表示,「小偷通常不會坐事後整理,或者把傢俱堆的那麼整齊」,所以能確認家中並沒有小偷入侵。

伊斯靈頓議會對此回應,之所以要拆掉陽台磁磚,是因為要處理大樓漏水的問題。但在正常情況下,負責修繕的承包商會先告知住戶要進行修繕,而這次並沒有通知,才造成誤會。

伊斯靈頓議會發言人說,「本議會致力於,確保居民都有一個安全、可靠和舒適的住所」,由於該棟大樓漏水嚴重,因此必需移除全部的磁磚,重新連接管線。事後也聯繫彭妮並道歉,保證工程結束後會把所有磁磚都鋪回去。

彭妮3日再次發文表示,目前陽台已經恢復一半了,整件事情很搞笑,「幸好最後是好結果。」

Update: @IslingtonBC have brought some of the patio back! https://t.co/BNeveM7Ga7