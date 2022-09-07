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陳時中後援會「答對3道題」才能進！他卡關了...徐巧芯秒答網笑了

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲進入社群要先輸入密碼。（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE的社群功能很方便，可以讓用戶匿名聊天。就有網友發文表示，他本來打算加入民進黨台北市長候選人陳時中的後援會社群，想不到要回答問題才能進入！值得一提的是，國民黨台北市議員徐巧芯竟現身留言處幫解答。

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「時中粉的賴群加入前要回答問題」為題發文，提到他打算加入超過千人的陳時中後援會社群，想不到入群以前還要回答問題，「請問陳時中他的競選主委是誰？他的競選總幹事是誰？民進黨台北市黨部主委是誰？」

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原PO分別寫下答案是陳建仁、吳思瑤、吳怡農後，詢問大家這樣的答案是對的嗎？

貼文一出，吸引徐巧芯留言直呼，「答錯了！現在主委是張茂楠。」而其他網友則紛紛回應，「笑死，巧芯根本加了吧」、「巧芯有連結嗎」、「徐巧芯為什麼我還沒拿到你的面紙」。另外也有些網友表示，「我覺得稍微答錯一樣可以進啦，不要太離譜寫什麼蜘蛛人還川普就好」、「還好吧？主要堵廣告帳號」、「我加入玩具社團還要問喜歡角色」。

不過，記者實際搜尋並找到「陳時中-台北後援會」的LINE社群後，發現社群管理員目前已修改問題，變成要「輸入參加密碼」，正確輸入社群管理員所設的密碼才可加入。

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