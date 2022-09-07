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9／8台灣物理治療師節　埔榮醫院分享護腰撇步

▲9月8日是台灣物理治療師節暨世界物理治療師日。（圖／南投縣政府提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節暨世界物理治療師日。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

每年9月8日是台灣物理治療師節暨世界物理治療師日，南投縣衛生局表示，全縣110名物理治療師們在醫院、社區為發揮專業，協助民眾恢復身體功能及健康，尤其南投人口高度老化，治療師們積極協助長照復能，更是功不可沒；台中榮總埔里分院也特地由復健科物理治療師分享保護腰部的正確姿態，預防腰酸背痛。

埔榮醫院指出，腰酸背痛是非常普遍的症狀，也會馬上令人聯想到下背痛或椎間盤突出，根據統計，8成以上的民眾在一生中都有過經驗，嚴重者還會痛苦難耐、終日不安；而身體長時間維持不正確的姿勢，如彎腰駝背、低頭使用3C產品、錯誤姿勢搬運重物等，皆是危險致病因子，因此要減輕腰部負擔、避免造成傷害，就必須減少甚至避免日常生活中出現錯誤的姿勢或動作，如長時間久坐、翹腳、低頭等。

埔榮復健科物理治療師胡育熏表示，人們常會疏忽的保護腰部正確姿態有4種，將利用對/錯比較方式介紹如下：

▲▼善用腿部力量蹲姿取物（正確姿勢）、誤用腰部力量彎腰取物（錯誤姿勢）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼善用腿部力量蹲姿取物（正確姿勢）、誤用腰部力量彎腰取物（錯誤姿勢）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲▼。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲▼坐下時臀部靠近椅背、腰部平貼椅背（正確姿勢），坐下時臀部往前、腰部離開椅背 （錯誤姿勢）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲▼採坐姿膝關節微曲，背部自然挺直穿襪及穿鞋（正確姿勢），直接下腰穿襪或穿鞋，腰部會承受過度擠壓（錯誤姿勢）。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

▲▼側身起床：先側躺，下肢挪至床外，然後運用上臂力量撐起上半身後再坐起（正確姿勢），直接用腰部力量撐起上半身（錯誤姿勢）。。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲9月8日是台灣物理治療師節，埔榮醫院分享腰酸背痛的預防方法。（圖／南投縣政府、台中榮總埔里分院提供）

南投縣物理治療師公會理事長莊志敏說，全縣物理治療師多數在醫院或診所服務，近年來配合衛生長照政策及因應鄉親需求，在埔里鎮、中寮鄉、國姓鄉及魚池鄉都已設有物理治療所為服務鄉親；另為因應長照需求，居家式物理治療也陸續設置，由物理治療師前往案家為無法外出復健的民眾服務，目前在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉共計6家設立。

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