ET專訪／運將熬成海運企業家　黃希賢淚：做給天上的媽媽看！

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢的人生經歷，從小黃運將熬成海運公司老闆，談到小時候家境與在天上的母親，他不禁拭淚。（圖／合成照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆專訪

「我曾經只是個計程車司機，走到今天都是為了給媽媽看」無黨籍基隆市長參選人黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪，談到成長背景不禁眼眶濕潤，坦言自小家境貧寒，四處打工、貸款，才熬到成立海運公司，隨後投身政治，這一生充滿著「化不可能為可能」，影響他最大的就是在天上的媽媽，一路奮鬥過來，就是希望亡母永遠以他為傲。

今年57歲的黃希賢，出生於基隆市中正區，從小則在七堵區生長，父親是小黃運將，母親生前則是在崁仔頂賣小卷。黃希賢說，他是家中長子，要照顧弟弟妹妹，雖曾有考上當時的省立基隆高中，但卻選擇到六堵工業區當起搬運工讀生而肄業，最後是靠著助學貸款重考完成專科學業，期間一樣到處打工，當過加油工、油漆工、派報生、服務生。

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢家境清寒，四處打工維生、白手起家。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢說，自己服役於政治作戰總隊心理作戰大隊，曾被派駐到韓國近半年，退伍後擔任過保險員、水床直銷人員，也隨父親腳步當起小黃運將，23歲從事船務代理基層工作，32歲獲得青年創業貸款開設船代公司，迄今已投入海運界34年，打拚事業過程中，屢次化危機為轉機，才有了今日一番成就。

談到影響人生最大的事，黃希賢感嘆，是在他事業開始發展期間，母親罹患了阿茲海默症，他和爸爸輪流照顧媽媽，盡可能抽空推著媽媽的輪椅，帶她去散步或吃她最愛吃的基隆乾麵、餛飩湯，但不幸的是，照顧的8年間，病情沒好轉，直到他51歲接任台北市船務代理商業同業公會理事長的前4天，媽媽因器官衰竭不幸離開。

▲黃希賢從小黃運將熬成海運公司老闆，秉持著堅韌的性格，一路堅持到底走過來。



「最遺憾的是沒讓媽媽享受到好日子。」黃希賢講到這不禁潸然淚下，坦言如今有一番成就，都深受媽媽影響，他37歲曾生過一場大病，當時是媽媽鼓勵自己「阿賢你是最勇敢的」，這句話一直記在心底最深處，所以他才那麼拚命、一路堅持，即便自幼家貧被瞧不起，或是到現在選舉也遭受各方睥睨、恥笑、謾罵，他都會咬緊牙根，只為做個天上的媽媽看說「阿母，阮是恁上驕傲的囡仔！」

黃希賢表示，因此他非常能體會基層庶民之苦，謹記「莫忘世上苦人多」，推出的政見「三心二義」中「安心養老」，主打補貼保障弱勢戶權益，還有補貼染疫健保費、居陪員鐘點費，並成立基隆首座醫學中心，希望在高齡化的基隆，長輩有所保障，年輕人也能減輕些許負擔，也以慰母親在天之靈。

▲黃希賢少年時帥氣模樣，出生於基隆市中正區，從小則在七堵區生長。