國光客運中秋連假「36條路線打85折」　買車票加碼送防疫小物

中秋連假將至，計劃好去哪裡玩了嗎？就有樂園推出應景優惠，只要在購票現場說出「嗚嗚嗚我好圓」即可享最低門票優惠價278元，若害羞不敢說也沒關係，身上有「圓形圖案」也能同享優惠；另外還有鄉親專屬優惠，只要你為指定3縣市居民，爽玩樂園整天下殺119元。