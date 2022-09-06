國光客運中秋連假「36條路線打85折」　買車票加碼送防疫小物

▲國光客運中秋連假推出優惠，加碼贈送防疫小物。（圖／國光客運）
記者李宜秦／台北報導
中秋三天連假將於本週末登場，國光客運推出36條中、長程與國5路線平均85折優惠，另加碼贈送防疫小物，凡購買七條指定長程路線車票或回數票一本20張都可獲贈隨身卡片式噴霧瓶。
國光客運表示，連假前一天（8日）與最後一天（11日）尖峰時段預售近六成，台北往返台中與嘉義等熱門路線班距縮短至30分鐘內，視乘客排隊狀況機動增派班次。
國光客運平均85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。
▲國光客運中秋連假期間多條路線打折優惠。（圖／國光客運）
國光客運表示，中秋四天疏運期間，凡購買1834台北嘉義線、1837台北台南線、1838台北高雄線、1839 台北屏東線、1862桃園高雄縣、1806基隆南投線以及1833台北日月潭等七條長程路線，單張票價折扣後399元以上，贈送隨身卡片式噴霧瓶一支；回數票在原本促銷方案20張送6之張外，再加碼回饋贈送噴霧瓶一支。
國光客運強調，車輛與駕駛皆已做好準備，部分熱門路線全力提供充裕座位，像是1827台北台中朝馬線或1834台北嘉義線等，會視旅客排隊狀況機動增開班次。
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