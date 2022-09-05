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新英相特拉斯籲盟友「助台灣防衛」　從俄烏戰爭吸取教訓

▲▼特拉斯（Liz Truss）成為新任英國首相發表演說。（圖／路透）

▲特拉斯（Liz Truss）成為新任英國首相發表演說。（圖／路透）

文／中央社

英國外相特拉斯確定成為新任首相，她曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛；上月她也曾召見中國大使，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後北京的一系列威嚇舉動提出解釋。

特拉斯（Liz Truss）於去年9月中正式就任英國外交大臣。去年10月，共軍升高對台威嚇之際，英國外交部批評，中共軍機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。特拉斯接受「泰晤士報」專訪時也說，英國將尋求強化與「熱愛自由」民主政體的同盟關係，以挑戰「惡意行為者及極權國家」的影響力。
2021年12月，七大工業國集團（G7）會議於英國利物浦召開。特拉斯在G7主席國聲明中重申台海和平穩定的重要性，並對中國「脅迫性經濟政策」表達關切。

今年2月，澳洲與英國召開「外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN），會後聯合聲明首度強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，同時表達支持台灣有意義參與國際組織。

▲▼ 英國首相的熱門人選外相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲特拉斯曾經呼籲北約盟友，應該要確保台灣的防衛能力。（圖／路透）

特拉斯於4月發表指標性外交政策演說，呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。她提到，北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應該接納哪些國家說三道四。

在二戰歐洲終戰勝利紀念日5月8日之前，特拉斯在德國「世界報」（Die Welt）、法國「費加洛報」（Le Figaro）等歐洲媒體發文呼籲，英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。

特拉斯6月底重申，2月爆發的俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

她告訴倫敦廣播公司電台（LBC Radio），西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中汲取教訓，並將這些教訓應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」，且西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲特拉斯認為裴洛西訪問台灣合情合理，譴責中國因此大規模軍演。（圖／路透社）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月2至3日訪台，中共隨即宣布在台灣周邊6處海域進行大規模實彈軍演。特拉斯在競選首相活動的空檔接受媒體訪問時說，她不支持中方激烈的回應，並稱裴洛西的訪台「完全合情合理」。

儘管如此，特拉斯在8月4日的第3次選前辯論會中被天空新聞網（Sky News）主持人柏里（Kay Burley）問及，她若成為英國首相，是否將跟隨裴洛西的腳步親自訪問台灣？特拉斯在稍微思考後回應：「不會。長久以來，我們的立場就是外交大臣、國防大臣和首相不會訪問台灣。」

特拉斯並未解釋上述立場背後的考量，不過她也重申，必須協助保衛台灣，以免遭到中國武力入侵。

針對裴洛西訪台，特拉斯還於8月10日召見中國駐英大使鄭澤光，要求就北京對台灣採取的一系列報復行動提出解釋。她透過聲明指出：「我指示官員召喚中國大使就中國有關行動提出解釋。近數月來，我們看到北京日益咄咄逼人的行徑和言論，威脅到區域和平安全。」

特拉斯上月底也矢言，若她擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。她還強調，英國應避免對中、俄等威權國家形成戰略層次的依賴。

美國總統拜登5月曾說，如果中國試圖武力犯台，美國願以軍事手段捍衛台灣，這番發言和美國長期以來的戰略模糊立場互相矛盾。日本共同社先前訪問的多名專家認為，若美中因台灣爆發衝突，英國首相將是唯一會對美國提供前線軍援的歐洲領導人。

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