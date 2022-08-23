拚「18歲公民權」修憲過關　吳怡農曝最新民調：差200萬票

▲「18歲公民權」修憲複決的全國性民調曝光。（圖／壯闊台灣聯盟提供，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農23日發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調，吳怡農指出，支持修憲案、且會去投票的民眾只有39.5%，距離通過門檻還有10.5個百分點，相當於200萬票以上的差距。根據最新民調，各政黨支持者對該議題看法分歧，民主進步黨73.6%支持者力挺，台灣民眾黨40.4%，中國國民黨僅29.8%。

吳怡農表示，18歲公民權不只是跟上世界潮流的問題，更是公平正義的問題。18、19歲的國人們現在有公民的義務但沒有公民的權利，無論是刑法或民法都視他們為成人，男性更在18歲有服兵役的義務，但他們在憲法下仍沒有投票權。各政黨如果真心支持「18歲公民權」，應該盡力與支持者溝通。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，2005年民調到2020年，18歲公民權支持度上升3成以上，顯示台灣社會對青年共同參與公共事務的看法已經明顯轉變，如今，18歲公民權在立法院會中獲得不分黨派的共識，期待所有政黨的候選人別打假球，除了喊口號支持「18歲公民權」之外，也要在登記參選時，就將「支持18歲公民權」寫進政見，並積極在看板上也寫上18歲公民權的宣傳口號，在基層的活動中，也向選民選傳18歲公民權修憲複決的投票，才能讓18歲公民權真正跨過965萬的高門檻。

本次發布「18歲公民權」修憲複決的全國性民調在8月中進行，同時交叉分析此議題在各區域、年齡層以及不同政黨傾向的民眾支持度。

民調結果顯示，儘管立法院以跨黨派同意通過修憲案，各政黨支持者對「18歲公民權」立場仍相當分歧，例如台灣基進黨支持者中有92.5%支持本案；民主進步黨73.6%；台灣民眾黨40.4%；中國國民黨則只有29.8%。吳怡農呼籲，真心推動「18歲公民權」的各政黨應該盡力說服支持者，共同邁過修憲的高門檻。