偷窺爭議顯示「陳時中團隊已經失能」　他揭盲點：沒人敢說出事實

▲台北市長候選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對台北市長候選人陳時中宣傳免治馬桶政見影片，資深媒體人黃暐瀚5日指出，該場政見發表會的主持人林楚茵，曾對桃園文化園區公園廁所指引標誌涉及偷窺一事評論「真的不要把噁心當有趣欸」他用《國王的新衣》比喻，免治馬桶宣傳影片爭議好比大家明明看不見國王的新衣，卻沒有人敢公開說出事實，更證明陳時中團隊已經「失能」。

黃暐瀚認為，公共廁所是否要設免治馬桶？高昂的維護費用值不值得？衛不衛生？民眾敢不敢用？是一個很好的市政議題，可以多方討論，唯一不解陳時中團隊為何非得使用「偷窺」橋段行銷政見。

回顧陳時中政見發表會現場，黃暐瀚說，宣傳影片播放時，全場的反應是哄堂大笑、拍手鼓掌，顯見自始至終，陳時中團隊都認為這是好行銷，甚至認為推出之後肯定會增加不少選票，故此次爭議絕非意外。

此外，黃暐瀚提到，去年桃園文化園區公園的廁所指引標誌出現「偷窺創意」，不只民進黨立委范雲公開批評，還有民進黨立委附和「真的不要把噁心當有趣欸」，而這位女立委（即林楚茵）正是陳時中發表免治馬桶政見的主持人。

黃暐瀚形容，此次爭議就像殭屍看殭屍，彼此看不出對方有異狀，列車長失去判斷能力，眼見要撞山，卻連煞車都不知道要踩，也跟《國王的新衣》一樣，大家都看不見那件「新衣」，卻沒人敢公開指出來。

陳時中日前提出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶的政見，並提供酒精、坐墊紙，臉書上也同步上傳宣傳影片，畫面中，網紅四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢，沒想到卻引來批評。

在爭議爆發當天，陳時中競選團隊已將「偷窺」部分刪除。民進黨立委、陳時中競選團隊政策總召管碧玲說明，原本創作者企圖塑造有趣的效果，現場一片歡笑，「只是，傳播出去造成兩極的看法。」文宣部門從善如流，已經取得創作者的諒解，「把影片修改了」；陳時中受訪時也強調，「我們有接到一些反應，對影片的一些橋段有一點意見，我們也立即做相關修正」。

陳時中今日競選行程為赴大稻埕慈聖宮參香；蔣萬安則是參觀「我們的『經』驗」特展、出席中華民國公教警消聯合總會力挺蔣萬安競選台北市長後援會授旗典禮、蔣萬安勞工後援會授證典禮；黃珊珊出席「幸福久久窩——北車全齡健康宅」開幕儀式活動及記者會、「南村有光&同藝術家對談」。

▼針對范雲過去發文批評桃園文化地景園區廁所標示涉及偷窺一事，林楚茵曾留言「真的不要把噁心當有趣欸」。（圖／翻攝自Facebook／范雲）