副校長竟是狼！下手15歲女學生「噁摸大腿內側」　逼看自拍性愛片

▲紐約市一所高中的副校長被爆出性騷擾女學生。（圖／翻攝臉書John Adams High School、johnadamsnyc.org）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生校園性醜聞，一所高中的副校長布德胡（Michael Budhu）被指控性騷擾15歲女學生，包括撫摸受害者的大腿內側，並且逼對方觀看自己拍攝的性愛影片。紐約市警察局（NYPD）證實，他已於15日被捕。

《紐約郵報》引述執法部門說法報導，此案發生在皇后區的約翰亞當斯高中（John Adams High School），52歲的布德胡13日撫摸女學生大腿內側，隔天又拿出自己與別人做愛時拍攝的影片，要求同一名受害者觀看，語帶性暗示地說，「這個人也可以是妳。」

女學生忍無可忍，隨即向相關單位通報。隨後，布德胡15日上午就在學校被捕，如今更面臨危害兒童福利與第三級性虐指控。

教育部發言人萊爾（Jenna Lyle）證實，布德胡已經被調離原本的職務，等待後續調查，「這種行為應該受到譴責，沒有什麼比我們學生的安全與健康更重要。」