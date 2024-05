副校長竟是狼！下手15歲女學生「噁摸大腿內側」　逼看自拍性愛片

▲紐約市一所高中的副校長被爆出性騷擾女學生。(圖/翻攝臉書John Adams High School、johnadamsnyc.org)



記者吳美依/綜合報導

美國紐約市發生校園性醜聞,一所高中的副校長布德胡(Michael Budhu)被指控性騷擾15歲女學生,包括撫摸受害者的大腿內側,並且逼對方觀看自己拍攝的性愛影片。紐約市警察局(NYPD)證實,他已於15日被捕。

《紐約郵報》引述執法部門說法報導,此案發生在皇后區的約翰亞當斯高中(John Adams High School),52歲的布德胡13日撫摸女學生大腿內側,隔天又拿出自己與別人做愛時拍攝的影片,要求同一名受害者觀看,語帶性暗示地說,「這個人也可以是妳。」

女學生忍無可忍,隨即向相關單位通報。隨後,布德胡15日上午就在學校被捕,如今更面臨危害兒童福利與第三級性虐指控。

教育部發言人萊爾(Jenna Lyle)證實,布德胡已經被調離原本的職務,等待後續調查,「這種行為應該受到譴責,沒有什麼比我們學生的安全與健康更重要。」

