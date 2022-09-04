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菜價暫時回不去了！1顆高麗菜200　軒嵐諾來襲「創3個月新高」

1顆高麗菜200元！　軒嵐諾來襲「菜價創3個月新高」　主婦怨：買菜比肉貴

▲受颱風影響，蔬菜每公斤批發價創下3個月來新高。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

颱風「軒嵐諾」警報解除，菜價卻可能暫時回不去了！台北農產運銷公司表示，今（4日）蔬菜交易量比昨天跌了2成多，蔬菜每公斤批發價則漲1成4，來到近3個月以來新高，其中又以葉菜類漲幅3成5最大，甚至出現1顆高麗菜就要價200元，讓消費者大嘆「菜比肉貴」。

據悉，市場今天出現小白菜每公斤平均批發價61元、A菜平均65元以及青江菜平均76元的售價。對此，北農表示，今天蔬菜交易量與每公斤平均批發價為1,020公噸、42.6元，與昨天的1,241公噸、37.5元，分別跌了2成多與漲了1成4，其主因受颱風軒嵐諾登陸及水門關閉影響，造成採購車停車不便，加上到貨量減少、明天週一又休市，需求量大於供應量，導致各類蔬菜種行情漲多跌少。另有傳統市場攤商預估，菜價未來恐因軒嵐諾的後續影響出現好幾次波動。

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另以北農數據來看，今天蔬果每公斤批發價約42.6元，來到近3個月來新高，且平均貴了3成多，讓不少消費者在抱怨「菜價越來越貴」、「吃菜比吃肉貴」與「蔬菜又貴又醜」之餘，也擔心之後幾天受颱風外圍環流影響與中秋將至，菜價又會出現一些漲幅。

對此，農委會農糧署副署長姚志旺指出，菜價受颱風影響採收，造成今日蔬菜到貨量減少，加上颱風預期心理、明天市場休市等因素，導致價格明顯上揚，但「還在合理範圍」，並預期下週天氣穩定與恢復採收後，菜價應該會回穩，農委會也會隨時監控，避免業者哄抬價格，尤其中秋檔期前定會緊密關注。

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