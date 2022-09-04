軒嵐諾暴風圈觸陸！新北傳樹倒電線斷120件災情　侯友宜令立即搶救





▲侯友宜視察防颱整備。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

軒嵐諾颱風暴風圈已接觸新北市東北角陸地，今（4）日上半天仍持續有風雨影響，新北市災害應變中心共計受理120件災情，以路樹傾倒、電線掉落為主，新北市長侯友宜要求各單位務必全力備戰，各局處、區公所應偕同各事業單位立即前往救災，避免造成二次災害。

根據新北市氣象協力團隊分析，今日0-8時新北市市最大日累積雨量為坪林119mm、平溪113mm、雙溪106mm，沿海最大有9~11級陣風。截至目前為止，災害應變中心共計受理120件災情，以路樹傾倒、電線掉落為主，並無造成重大災情。

侯友宜於今日上午8時45分至應變中心坐鎮指揮，關心颱風動態及了解各區災害應變情形，隨後前往鶯歌區視察三鶯大橋改建工程防汛整備工作，三鶯大橋於107年啟動改建計畫，預計112年8月完工，將可提高橋梁耐震抗洪能力並疏解往返三鶯地區交通流量，因改建工程跨越大漢溪河道，政府已於颱風來臨前，完成河內機具撤離、工區內廢棄物應清運等各項防颱整備，將河道全部淨空，並嚴密監控大漢溪河道變化情形，做好萬全防汛整備工作，將颱風可能造成的危害降到最低。

侯友宜指出，請市民注意颱風資訊、避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請。